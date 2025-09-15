En la madrugada de este lunes, la tranquilidad del inicio de jornada en Crónica TV se quebró abruptamente cuando un hombre armado con un cuchillo ingresó a la sede del canal en San Telmo. La irrupción obligó a interrumpir la transmisión en vivo mientras la conductora Barbi Pereyra Corvalán presentaba noticias de espectáculos. El intruso, con antecedentes por drogas, robo y hurto, además de una condena en suspenso, logró sortear los controles de ingreso al edificio de la avenida Juan de Garay al 100.

Publicidad

“Soy el mejor y me quieren matar”, gritó al irrumpir en el estudio, según relataron testigos. El pánico se extendió entre periodistas, técnicos y personal de seguridad. Durante dos horas, la sede del canal se transformó en escenario de tensión extrema, hasta que el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de la Ciudad ingresó al lugar y redujo al atacante. Ningún trabajador resultó herido.

El SAME lo asistió con atención psiquiátrica y fue derivado al hospital Argerich, mientras la Unidad de Flagrancia Este inició actuaciones por violación de domicilio y daños, ya que el intruso rompió un vidrio al ingresar. “Un sujeto armado y absolutamente fuera de sí convirtió al canal en zona de peligro”, confirmaron voceros de la señal.

Publicidad

Según reconstrucciones posteriores, el hombre ya había estado en la puerta del canal los días jueves y viernes previos, acompañado por otras dos personas. “Eso puede hacer pensar que estaba estudiando la logística del lugar”, sostuvo al aire el periodista Gustavo Chapur.

El incidente reabre la discusión sobre la seguridad en edificios de medios de comunicación. Aunque el atacante fue finalmente reducido, en la redacción de Crónica TV y en el barrio de San Telmo permanece la sensación de miedo latente, como un eco de las horas de encierro y terror.