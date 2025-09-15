Copa Libertadores: hora, formaciones y cómo ver Vélez vs. Racing

La Copa Libertadores 2025 tendrá un plato fuerte este martes cuando Vélez reciba a Racing en el Estadio José Amalfitani. El partido de ida de los cuartos de final, que se jugará sin público visitante, enfrenta a dos equipos con presentes muy diferentes pero con el mismo objetivo: sacar una ventaja que les permita definir la serie con tranquilidad. Mientras el Fortín busca extender su racha ganadora, la Academia intentará llevarse un buen resultado de Liniers para sellar su pase en Avellaneda.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega en un gran momento, luego de haber ganado la Supercopa Argentina hace diez días. A pesar de haber jugado con un equipo alternativo en el último partido del Clausura, el Fortín se siente confiado en su fortaleza como local. "Creo que va a ser un partido cerrado, luchado y peleado. Sin dudas que la serie va a terminar en Avellaneda. Lo veo muy parejo", anticipó el técnico de Vélez. La buena noticia para el entrenador es que Tomás Marchiori, su arquero titular, se recuperó de la molestia que lo sacó del campo ante Huracán y podrá estar en el once inicial. En la ronda anterior, Vélez eliminó a Fortaleza con un global de 2-0.

La Academia busca revivir viejas glorias

Por su parte, Racing llega en levantada tras haber vencido a San Lorenzo por el Clausura, una victoria que cortó una racha de cuatro partidos sin triunfos en su estadio. Tras dejar en el camino a Peñarol con un global de 3-2, la Academia disputará los cuartos de final de la Libertadores por quinta vez en su historia. El entrenador Gustavo Costas se mostró optimista en la previa: "Vamos a jugar como siempre, lo vamos a ir a buscar. Es un momento en el que tenemos que saber dónde estamos, lo que significa para Racing". La Academia no podrá contar con dos piezas clave, ya que Marcos Rojo y Bruno Zuculini fueron expulsados en la serie anterior y serán bajas confirmadas.

Formaciones probables y detalles del partido

El encuentro comenzará a las 19 horas y será transmitido por Fox Sports. El arbitraje estará a cargo del brasileño Wilton Sampaio, con la asistencia del VAR de Rodolpho Toski.

Probable formación de Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallan, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván; Maher Carrizo, Michael Santos, Matías Pellegrini o Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Posible once de Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Agustín Almendra, Juan Nardoni, Gabriel Rojas; Duván Vergara, Santiago Solari y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.