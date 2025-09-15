Aunque la empresa Barrick Gold y las autoridades provinciales aseguran haber "aprendido y crecido" impulsando una "minería más sustentable", implementando "más monitoreos participativos independientes" y declarando que los estudios "no generaron riesgos para la salud ni daños permanentes en el ambiente", las voces de la comunidad revelan un impacto persistente en la economía local, la producción agrícola y el turismo.

Descubre por qué, 10 años después, muchos sienten que "el problema no se terminó" y que la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo una "herida abierta" para los sanjuaninos

Publicidad

Mirá el video