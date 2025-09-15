Publicidad
Derrame de cianuro en Veladero: los testimonios a 10 años del desastre ambiental

A 10 años del derrame en Veladero, uno de los mayores desastres ambientales de Argentina, la incertidumbre y desconfianza persisten. Voces de la comunidad revelan miedo a la contaminación, mentiras oficiales y un impacto duradero en su vida, economía y el ambiente. Una herida abierta que no sana

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas

Aunque la empresa Barrick Gold y las autoridades provinciales aseguran haber "aprendido y crecido" impulsando una "minería más sustentable", implementando "más monitoreos participativos independientes" y declarando que los estudios "no generaron riesgos para la salud ni daños permanentes en el ambiente", las voces de la comunidad revelan un impacto persistente en la economía local, la producción agrícola y el turismo.

Descubre por qué, 10 años después, muchos sienten que "el problema no se terminó" y que la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo una "herida abierta" para los sanjuaninos

