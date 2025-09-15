Comunidad > Mirá el video
Derrame de cianuro en Veladero: los testimonios a 10 años del desastre ambiental
Aunque la empresa Barrick Gold y las autoridades provinciales aseguran haber "aprendido y crecido" impulsando una "minería más sustentable", implementando "más monitoreos participativos independientes" y declarando que los estudios "no generaron riesgos para la salud ni daños permanentes en el ambiente", las voces de la comunidad revelan un impacto persistente en la economía local, la producción agrícola y el turismo.
Descubre por qué, 10 años después, muchos sienten que "el problema no se terminó" y que la lucha por la verdad y la justicia sigue siendo una "herida abierta" para los sanjuaninos
Una década después del derrame de cianuro en la mina Veladero, uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Argentina, DIARIO HUARPE recorrió las calles de Iglesia y Jáchal para escuchar de primera mano cómo los habitantes recuerdan aquel momento, qué sintieron en ese instante, cómo están hoy y qué esperan de cara al futuro.