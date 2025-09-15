Política > Cadena nacional grabada
El ajuste llega a las provincias: fuertes recortes en partidas y ATN en el proyecto oficial
POR REDACCIÓN
El presidente Javier Milei presentará este lunes el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2026 a través de una cadena nacional grabada desde la Casa Rosada, rompiendo con la tradición de hacerlo en el Congreso de la Nación. La presentación se da en un marco de elevada tensión política, tras los recientes vetos presidenciales a leyes que restablecían partidas para salud y universidades, y en un contexto de incertidumbre económica.
El proyecto, enmarcado en los compromisos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se sustenta en proyecciones macroeconómicas que anticipan un crecimiento del 4,5% para el próximo año, una inflación anual entre el 7% y el 12%, y la consecución de un superávit primario del 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
En cuanto a las cuentas públicas, se espera que los ingresos del Estado se mantengan estables alrededor del 16,7% del PBI durante el período 2023-2025, con una recuperación proyectada al 17,3% para 2026. El gasto primario, por su parte, se mantendría contenido en comparación con los años anteriores, consolidando una reducción estructural del gasto público.
El texto elaborado por el equipo económico propone recortes en varias áreas clave. Se profundiza la quita de subsidios a la energía y el transporte, que caerían al 0,8% del PBI. Asimismo, se plantean reducciones en las transferencias a las provincias y en las partidas discrecionales de inversión pública, manteniendo solo los proyectos prioritarios de infraestructura crítica.
La presentación del presupuesto ocurre en un momento complejo para el oficialismo, que no cuenta con mayoría propia en el Congreso. Se anticipa que los recortes propuestos, especialmente en educación, salud y transferencias provinciales, generarán fuertes resistencias legislativas y con los gobiernos provinciales, que probablemente negociarán cambios tras las elecciones de octubre.
La decisión de no realizar la presentación en el Congreso refleja el actual estado de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, marcado por el rechazo a iniciativas oficiales y los recientes vetos presidenciales que han motivado protestas sociales. El proyecto de ley inicia ahora su trámite legislativo en un escenario de alta incertidumbre política y económica.
Con una trayectoria de más de 38 años en el ejercicio profesional, múltiples títulos universitarios, una especialización en Derecho Procesal y una vasta experiencia en la Administración Pública Provincial en el ámbito de la Asesoría Jurídica y Control de Legalidad de Gobierno y, especialmente, en la Fiscalía de Estado.
Con una carrera que combina casi una década en la defensa pública penal, experiencia en el Poder Ejecutivo y una destacada trayectoria académica, Salinas es uno de los candidatos para suceder a Eduardo Quattropani, del que fue siempre crítico.Vinculado al exministro de Gobierno giojista Adrián Cuevas.
Con 25 años de ejercicio profesional, una profunda especialización en asesoramiento jurídico corporativo y roles clave en prevención de lavado de activos y asuntos legales en el Banco San Juan. Como dato, integra el equipo de la Liga de Profesionales, Revuelto Gramajo, donde supo jugar el gobernador Orrego y el vice Fabián Martín.
Una década después del derrame de cianuro en la mina Veladero, uno de los mayores desastres ambientales en la historia de Argentina, DIARIO HUARPE recorrió las calles de Iglesia y Jáchal para escuchar de primera mano cómo los habitantes recuerdan aquel momento, qué sintieron en ese instante, cómo están hoy y qué esperan de cara al futuro.