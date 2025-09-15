El Teatro del Bicentenario anunció la presentación de la ópera "Amor amor", un espectáculo lírico protagonizado por artistas del Teatro Colón de Buenos Aires. La función tendrá lugar el próximo viernes 19 de septiembre en la Sala Auditórium de la institución sanjuanina.

La obra, que fusiona teatro, música y danza, recorre un repertorio basado en las composiciones de Franz Lehár y Oscar Straus, representantes destacados de la opereta vienesa. La puesta en escena transita desde la pasión y la ternura hasta el humor y la picardía, ofreciendo una propuesta elegante y emotiva.

"Amor amor" ha sido previamente presentada en escenarios de prestigio como el Teatro Colón de Buenos Aires, el Museo del Cabildo de Luján y la Manzana de las Luces, consolidándose como un espectáculo de reconocida trayectoria.

Las entradas para el evento tienen un valor general de $18.000, con descuentos especiales disponibles. Pueden adquirirse en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00, y los sábados de 9:30 a 14:00. También están disponibles para la venta online a través de la plataforma Tuentrada.com.