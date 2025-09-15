Copa Sudamericana: hora y cómo ver Lanús vs. Fluminense

El fútbol sudamericano se prepara para un nuevo choque de alto voltaje en la Copa Sudamericana 2025. Lanús, último representante argentino en la competencia, recibirá a Fluminense en su estadio este martes a las 21:30, por el partido de ida de los cuartos de final. A pesar de una preocupante racha de lesiones, el equipo de Mauricio Pellegrino buscará consolidarse y alcanzar las semifinales por segundo año consecutivo.

El presente de Lanús ha sido una montaña rusa de emociones. Después de una dura derrota ante Vélez Sarsfield y la posterior eliminación en la Copa Argentina, el equipo logró reponerse con un triunfo clave ante Independiente Rivadavia. Sin embargo, el desafío de este martes llega con un obstáculo adicional: la gran cantidad de jugadores lesionados, entre los que se encuentran Ronaldo Dejesús, Felipe Peña Biafore, Franco Watson, Ramiro Carrera y Juan Ramírez. Estos reveses obligarán al cuerpo técnico a rearmar la estrategia para el encuentro decisivo, en el que deberá repetir el gran rendimiento que los llevó a eliminar por penales a Central Córdoba en la fase anterior.

Un Fluminense que busca reencontrarse con su nivel

Por su parte, el equipo brasileño no logra encontrar la regularidad que lo caracterizó a principios de año. Fluminense, dirigido por Renato Portaluppi, se encuentra en la mitad de la tabla en el Brasileirao, con solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga. Sin embargo, su desempeño en la Copa de Brasil y el recuerdo de su destacada participación en el Mundial de Clubes demuestran que, a pesar de las inconsistencias, es un rival de cuidado.

El Flu, que viene de eliminar al América de Cali con un resultado global de 4 a 1, buscará en la Copa Sudamericana la oportunidad de recuperar la confianza y consolidarse como un contendiente serio, aprovechando un torneo que también lo vio meterse entre los cuatro mejores del mundo.

Detalles del partido

Hora: 21:30 (hora de Argentina).

TV: D Sports.

Árbitro: Gustavo Tejera.

VAR: Leodán González.

Estadio: Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.