El pasado viernes, el Gobierno nacional realizó transferencias por $12.500 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a cuatro provincias, superando ampliamente los $3.000 millones enviados durante todo agosto. Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera: Misiones $4.000 millones, Entre Ríos $3.000 millones, Santa Fe $3.000 millones y Chaco $2.500 millones. Entre Ríos acumuló $6.000 millones en dos meses, tras recibir el único envío de agosto y uno adicional en septiembre.

El contexto político es clave: Entre Ríos y Chaco mantienen alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA), mientras que Misiones y Santa Fe no presentan vínculos políticos con el oficialismo nacional. Los ATN fueron asignados bajo distintos conceptos oficiales: Emergencia Agropecuaria en Chaco, Emergencia Hídrica en Misiones, desequilibrio financiero en Entre Ríos y Emergencia Climática en Santa Fe.

La medida se da en paralelo a la recategorización del Ministerio del Interior, que dejó de depender de la Vicejefatura de Gabinete y ahora está a cargo de Lisandro Catalán, exvicejefe de Gabinete y figura de LLA. Catalán asumió formalmente en el Salón Blanco de Casa Rosada y señaló que la decisión busca “jerarquizar el diálogo con las provincias” y mejorar la relación con los gobernadores.

Según fuentes oficiales, la reorganización política y financiera busca que el Ministerio tenga capacidad de asignar fondos y coordinar con las provincias, aunque algunos gobernadores permanecen escépticos, recordando el reciente veto a la ley que regulaba los ATN.

El movimiento coincide con el armado de alianzas y negociaciones electorales de cara a los próximos meses. En este marco, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, junto a Catalán y al ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, inauguraron la Mesa Federal con gobernadores aliados del oficialismo, consolidando un espacio de diálogo y coordinación que busca consolidar la influencia del Gobierno en distritos estratégicos.

El envío masivo de ATN y el fortalecimiento del Ministerio del Interior reflejan una estrategia dual: mejorar la relación con provincias clave y asegurar la gestión política y financiera de cara a los próximos desafíos electorales y presupuestarios.