"Esta fiesta se podría haber hecho en otro momento", se quejó Kudelka por homenaje a Maradona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Newell's Old Boys, Frank Darío Kudelka se quejó por el homenaje de la institución a Diego Armando Maradona, entrenador de Gimnasia, en la previa al partido que perdió 4-0, "porque esta fiesta se podría haber hecho en otro momento", según apreció.



"Estuvimos 35 minutos desde el término de la entrada en calor hasta el comienzo del partido. No es una excusa, pero esta fiesta se podría haber hecho en otro momento", adujo el entrenador en la conferencia de prensa tras la derrota con los 'triperos'.



Todo ello fue por el emotivo y extenso tributo que le ofreció la dirigencia del club 'leproso' a Maradona, que vistió la camiseta rojinegra en 1993, en los momentos previos al encuentro ante Gimnasia, equipo al que conduce y que es un rival directo en la lucha por la permanencia en la Superliga.



"Fuimos un equipo que no tuvo demasiada reacción, sobre todo en el segundo y tercer gol", admitió luego Kudelka.



Y concluyó el técnico con que no tenía "mucho más para agregar, porque todo lo que se pueda decir quedará en la nada", agregando que "a veces se da este tipo de circunstancias, donde no se puede salir", mostrando en su rostro y en su tono de voz lo fastidiado que terminó por el partido y por todo el entorno previo.