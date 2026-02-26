Día decisivo para la protección de los glaciares: el Senado arrancó con la reforma de la ley vigente

El Senado de la Nación vivirá este jueves una jornada de alto voltaje político con su penúltima sesión extraordinaria, donde el pleno del cuerpo deberá abordar dos expedientes de peso: la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la controvertida modificación de la Ley de Glaciares (N° 26.639). El debate, citado para las 11, expondrá las fisuras internas de varios espacios políticos, especialmente en lo que respecta a la protección ambiental y el desarrollo productivo.pol

La sesión arrancará con un punto protocolar pero no exento de polémica: la aprobación del pliego que propone al exdiputado libertario Fernando Iglesias como embajador político argentino en Bélgica y ante la Unión Europea. Sin embargo, el plato fuerte llegará después, cuando los legisladores pongan sobre la mesa el futuro de los recursos hídricos y la estrategia comercial del país.

La Ley de Glaciares, en el centro de la tormenta política

El dictamen de mayoría sobre la reforma de la Ley de Glaciares, firmado en diciembre pasado, es el que presenta mayores interrogantes. Según pudo reconstruir, la votación se presenta tan ajustada que obligaría a la vicepresidenta Victoria Villarruel a desempatar, aunque desde las filas libertarias se muestran optimistas: "Creemos que eso, por suerte, no ocurrirá".

El núcleo de la discordia se encuentra en el artículo séptimo del despacho, que delega en cada provincia la facultad de determinar la autoridad de aplicación encargada de identificar, "basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio". La norma especifica que estos deben cumplir funciones hídricas previstas, como actuar como reservas estratégicas de recursos hídricos o proveer agua para la recarga de cuencas.

Voces a favor argumentan que los recursos naturales pertenecen a los distritos y que esta medida agilizará los procesos de inversión en un contexto donde el Gobierno busca reactivar la economía. Voces en contra, principalmente desde sectores ambientalistas, critican que el proyecto otorga demasiado poder a los gobernadores para influir según los intereses de las empresas y advierten que el articulado podría colisionar con las pautas ambientales del tratado con la Unión Europea.

En este escenario de división, la delegación de San Juan se perfila como un claro ejemplo de la fragmentación que atravesará el recinto. Fuentes parlamentarias confirmaron que el senador Sergio Uñac votará a favor de la modificación de la Ley de Glaciares, alineándose con la postura que defiende la autonomía provincial para la gestión de sus recursos.

En la vereda de enfrente, su par Celeste Giménez votará en contra, expresando su rechazo a una iniciativa que, según los sectores que representa, pone en riesgo el cuidado de los ecosistemas de altura en una provincia donde el agua es un bien crítico. Esta diferencia evidencia que, más allá de las pertenencias partidarias, el tratamiento de la ley despierta sensibilidades particulares en función del territorio y la mirada ambiental de cada legislador.

El acuerdo Mercosur-UE: un trámite con premio

A diferencia de la Ley de Glaciares, la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea cuenta con los votos garantizados. La particularidad de este tratado es que no puede ser modificado; debe ser validado o rechazado en su totalidad, lo que simplifica la discusión.

El Ejecutivo libertario busca que Argentina sea el primer país de la región en ratificarlo parlamentariamente. El objetivo es obtener una ventaja competitiva: si bien la parte política del acuerdo está frenada por una revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que podría demorar hasta dos años), las facultades comerciales ya fueron delegadas en el Consejo Europeo. Esto permitiría a la Argentina comenzar a negociar cuotas de exportación, como las de carne, antes que sus socios regionales. Tanto Brasil como Uruguay ya aceleran sus procesos internos para no quedarse atrás.

La sesión de hoy funcionará como antesala de un debate aún más complejo: mañana se tratará la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil. Por lo pronto, los ojos estarán puestos en cómo se comporta el recinto frente a una ley que busca equilibrar el desarrollo productivo con la protección de las reservas de agua en la Cordillera de los Andes. El resultado, especialmente en provincias como San Juan, marcará un precedente ineludible.