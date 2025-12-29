Cristina Fernández de Kirchner continuará internada en el Sanatorio Otamendi, según el último parte médico difundido por la institución. El informe señala que la evolución de la expresidenta es “lenta”, aunque se mantiene estable, por lo que los médicos decidieron prolongar su permanencia bajo estricta supervisión.

La exmandataria se encuentra hospitalizada desde hace casi diez días, luego de haber sido sometida a una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La intervención se realizó sin complicaciones y fue autorizada judicialmente, debido a que la paciente cumple arresto domiciliario.

De acuerdo con el comunicado firmado por la directora médica del sanatorio, Marisa Lafranconi, Cristina Kirchner evoluciona de un íleo posoperatorio, una parálisis transitoria del intestino que suele presentarse tras cirugías abdominales. Actualmente, continúa con drenaje peritoneal y recibe tratamiento antibiótico endovenoso.

El parte médico también indica que la expresidenta comenzó con la ingesta de alimentos semisólidos, con buena tolerancia, un dato considerado positivo dentro del proceso de recuperación. No obstante, los profesionales remarcaron que la evolución clínica requiere controles permanentes.

Los médicos precisaron que, si no se presentan nuevas complicaciones, la internación se extenderá hasta completar la recuperación abdominal, retirar el drenaje y finalizar el esquema de antibióticos. Recién entonces se evaluará el alta médica.

Cristina Fernández de Kirchner, de 72 años, fue trasladada al Sanatorio Otamendi el 20 de diciembre tras experimentar fuertes dolores abdominales en su domicilio del barrio porteño de Constitución. El cuadro que atraviesa suele resolverse con tratamiento de soporte, que incluye reposo intestinal, control de líquidos y monitoreo clínico constante.

En los próximos días, el sanatorio volverá a evaluar su estado de salud para definir posibles cambios en su condición médica y los plazos definitivos de internación.

FUENTES

– Parte médico del Sanatorio Otamendi

– Dirección Médica del Sanatorio Otamendi