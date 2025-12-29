Tres personas murieron este lunes como consecuencia de un alud que se produjo mientras practicaban esquí en los montes Pirineos, en el norte de España. El desprendimiento de nieve ocurrió en la zona del pico Tablato, dentro del municipio de Panticosa, provincia de Huesca, una región habitual para la práctica del esquí de fondo y de montaña.

Según informaron fuentes del gobierno regional de Aragón, la avalancha sorprendió a un grupo de seis esquiadores que provenían del País Vasco. En un primer momento, las autoridades confirmaron dos personas fallecidas y un desaparecido, lo que activó un intenso operativo de búsqueda en el área.

Horas más tarde, los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil lograron localizar el cuerpo del esquiador que permanecía desaparecido, elevando a tres el número total de víctimas fatales. Además, otra persona pudo ser rescatada con un cuadro de hipotermia leve.

En el lugar continúan trabajando especialistas en rescate de montaña, con el apoyo de dos helicópteros, debido a las complejas condiciones del terreno y al riesgo persistente de nuevos desprendimientos de nieve.

El director general de Interior del Gobierno regional de Aragón, Miguel Ángel Clavero, explicó que la avalancha no sepultó completamente a los montañeros, con excepción de una de las víctimas que fue hallada semienterrada. Indicó además que todos los afectados presentaban lesiones producto de los golpes sufridos durante el arrastre provocado por el alud.

La zona donde ocurrió el hecho es muy frecuentada por aficionados al esquí de montaña, ya que cuenta con una pendiente de aproximadamente 1.000 metros de desnivel, lo que la convierte en un punto atractivo pero también riesgoso en determinadas condiciones climáticas.

En este contexto, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene vigente una alerta por riesgo de aludes en nivel dos sobre cinco en el área, lo que indica peligro moderado y la necesidad de extremar las precauciones para quienes realizan actividades en la montaña.