A medida que se acerca el 31 de diciembre, millones de personas en Argentina y el mundo se preparan para celebrar el inicio del 2026. Una tradición muy arraigada sostiene que el color de la ropa interior que se elige para esa noche puede influir en la suerte y las energías para el año nuevo.

Según expertos en psicología del color, los tonos seleccionados tienen un simbolismo profundo que puede impactar en las expectativas para los próximos meses.

Colores y sus significados

Amarillo: Es considerado el color de la abundancia, la buena suerte y el dinero. Representa también la alegría, la vitalidad y el optimismo. Desde la psicología, este color estimula la creatividad y la energía, ideal para quienes quieren afrontar el año con una actitud positiva y abierta a nuevos desafíos.

Rojo: Este tono simboliza la pasión, la intensidad emocional y el deseo. Es el color indicado para quienes buscan fortalecer vínculos afectivos, iniciar una relación o tomar decisiones importantes. Los especialistas lo relacionan con la acción, la autoconfianza y la iniciativa.

Verde: Representa la esperanza, la renovación y el crecimiento. Es el color preferido por quienes priorizan la estabilidad económica, el bienestar y el avance constante más allá de la suerte repentina. Además, está asociado al cuidado de la salud emocional.

Rosa: Vinculado a la ternura, el afecto y la armonía emocional, este color evoca un amor más suave y la consolidación de vínculos. Desde el punto de vista psicológico, se relaciona con la empatía, la contención y el cuidado.

Blanco: Es símbolo de paz, serenidad y claridad. Su significado incluye limpieza y renovación, y en la psicología del color se asocia con el orden y la simplicidad.

Celeste: Este color transmite tranquilidad, confianza y equilibrio. Es ideal para quienes buscan paz interior y desean reducir el estrés, ya que tiene un efecto calmante y favorece la concentración.

Además de la ropa, existen otros rituales relacionados con el simbolismo del color para recibir el nuevo año, como regalar flores amarillas para atraer prosperidad y alegría. Diversos estudios demuestran que los colores impactan en el estado de ánimo y la percepción emocional, por lo que elegir un tono para la celebración es también una forma activa de marcar el comienzo del 2026.