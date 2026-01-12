Christian Petersen muestra su drástico cambio físico tras la internación

Tras superar un grave cuadro de salud que lo mantuvo al borde de la vida, el reconocido chef y jurado de realities de cocina Christian Petersen reapareció en sus redes sociales, mostrando un impactante cambio físico que generó sorpresa y preocupación entre sus seguidores.

El video, compartido en su cuenta de Instagram, muestra a Petersen en un jardín, visiblemente más delgado, mientras riega las plantas y disfruta del aire libre. “Un guerrero en el jardín. Regenerando día a día”, escribió en la publicación, dando a entender que su proceso de recuperación continúa paso a paso.

Un episodio crítico: falla multiorgánica en la Patagonia

El estado de salud del chef se complicó mientras se encontraba en la Patagonia, específicamente en San Martín de los Andes. Petersen sufrió una falla multiorgánica que requirió su traslado inmediato a terapia intensiva. Durante los primeros días de internación, su situación fue tan crítica que necesitó asistencia respiratoria mecánica, ya que no podía respirar por sus propios medios.

En una reciente entrevista con Juan Etchegoyen, Petersen reveló algunos detalles del momento previo a la emergencia: “Cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que me acuerdo”, comentó, refiriéndose posiblemente a un descenso de altura tras una actividad en la montaña. También aclaró que, antes del episodio, se sentía en óptimas condiciones para una travesía como subir al volcán Lanín.

Actualmente, el chef se encuentra en Buenos Aires junto a su familia, disfrutando de un merecido descanso y enfocado en su recuperación. Según pudo conocerse, está incorporándose de manera gradual a sus rutinas, aunque aún no ha retomado sus compromisos laborales frente a las cámaras.