La Justicia de Pinamar peritó este jueves la camioneta y el UTV que participaron del choque vial que dejó grave a un niño de 8 años, identificado como Bastián, internado en terapia intensiva tras resultar gravemente herido en el siniestro ocurrido en la zona de La Frontera. El objetivo es reconstruir la mecánica del accidente y determinar responsabilidades penales.

Los peritos mecánicos analizaron aspectos clave de ambos vehículos (incluido el tipo de motor, potencia, frenos, visibilidad y funcionamiento de sistemas de seguridad como cinturones y luces) para precisiones sobre cómo ocurrió el impacto y quién embistió a quién.

Publicidad

La medida fue solicitada por el fiscal Sergio García, a cargo de la UFI N.º 5 de Pinamar, quien ordenó una evaluación exhaustiva de los daños y posibles modificaciones que pudieran haber influido en la velocidad o rendimiento de los rodados al momento del choque.

Ambos vehículos (una Volkswagen Amarok y un UTV en el que viajaban Bastián, su padre y otras menores) fueron secuestrados por la Justicia para preservar evidencia y someterlos a análisis detallados, incluidos datos electrónicos internos de colisión.

Publicidad

La familia de Bastián, cuyo pronóstico continúa reservado con lesiones graves, está asistida por el abogado Matías Morla, que hasta ahora no presentó perito propio en esta etapa, mientras que otros involucrados sí designaron peritos de parte para la investigación.

El caso ya tiene antecedentes judiciales: el papá del nene fue imputado por lesiones culposas, al igual que los conductores de los vehículos involucrados, en una causa que avanza en paralelo a los análisis técnicos para esclarecer completamente cómo ocurrió el siniestro.