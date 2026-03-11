El primer bimestre de 2026 registró la peor recaudación para Nación en 13 años

La recaudación nacional del primer bimestre de este año alcanzó los 35 billones de pesos, lo que representa la cifra más baja desde 2013, según advirtió un informe de la consultora Empiria.

Este monto se situó por debajo de los 35,3 billones recaudados en 2024, afectando directamente a las provincias y municipios debido a que la baja se concentra en impuestos coparticipables.

Publicidad

Por su parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal señaló que en febrero "se habría registrado la séptima caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total". Bajo un supuesto de inflación mensual del 2,8% para febrero, el IARAD estimó que "en los primeros dos meses del año las recaudaciones de mayor caída habrían sido la de derechos de exportación (-40,2%), seguida por la de derechos de importación (-19,6%) y la de Internos coparticipados (-17,6%)".

Los informes detallaron que la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario fue la variable principal que impactó en la baja de derechos de exportación, mientras que los derechos de importación cayeron un 26,7% real interanual y los impuestos internos un 16,5%.

Publicidad

Al respecto, señalaron que "el único tributo que habría tenido un incremento de recaudación sería el impuesto a los combustibles con una suba del 18,8%". En cuanto al IVA neto de devoluciones y reintegros, este "habría tenido una baja de recaudación del 13,6% en términos reales respecto a febrero de 2025".

Según la información de ARCA, incidió negativamente la restitución de certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto, un menor nivel de importaciones y un mayor nivel de acogimiento a planes de pago. El organismo remarcó que "el impacto de la restitución de los certificados y un menor nivel de importaciones habría sido significativo, ya que la recaudación de IVA proveniente de aduanas (IVA DGA) habría caído un 37% [o 33%] en términos reales interanuales".

Publicidad

Asimismo, los aportes y contribuciones de la seguridad social "habrían descendido un 5% real interanual". Al explicar esta situación, los especialistas indicaron que "entre los factores explicativos se destacan el comportamiento del salario real y de la cantidad de empleo formal".

En términos monetarios, el IARAF estimó que en febrero la recaudación que termina en manos de Nación tuvo una variación porcentual real interanual negativa del 10,5%, mientras que la de las provincias y CABA cayó un 8%, con un descenso total del 9,7%.

El informe precisó que "si se expresan las variaciones porcentuales en términos monetarios se tiene que Nación habría perdido $1.264.165 millones, las provincias y CABA $476.768 millones, y la pérdida de ambos niveles de gobierno habría sido de $1.740.934 millones". En el acumulado del primer bimestre, la pérdida de Nación habría sido de $2.422.790 millones y la de las provincias y CABA de $928.112 millones, sumando una pérdida total de $3.350.902 millones.