Saúl Zeballos, referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, presentó este martes 2 de diciembre ante la Unidad Fiscal del Norte del Ministerio Público Fiscal de San Juan los resultados finales de los análisis efectuados por la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). El compromiso había sido asumido en su declaración testimonial del 11 de noviembre, en el marco de la causa caratulada como “envenenamiento de agua” (Legajo N° MPF-JA-00734-2025).

El informe entregado surge del muestreo realizado el 7 de noviembre en distintos puntos de la cuenca del Río Jáchal, días después de la mortandad de pejerreyes registrada desde el 3 de noviembre en el Dique Cuesta del Viento. Las muestras fueron obtenidas por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la UNCuyo, e incluyen datos de agua de río y de red.

La presentación de toda la documentación se hizo a las 9 horas en la UFI Norte.

Resultados en el Río La Palca

En el informe presentado por Zeballos en la justicia, al que DIARIO HUARPE tuvo acceso, dice que, basándose en los resultados finales de los análisis de la UNCuyo, el muestreo en el sitio M11 – Río La Palca (conocido como PAL-1 o PMP 7), antes de la junta con el Río Blanco, se muestra como el sitio más crítico del informe.

"Este punto corresponde al agua que proviene directamente de la mina Veladero", explica Zeballlos a la justicia y luego apunta y detalla: "En M11, las concentraciones de metales superan masivamente los criterios de protección de la vida acuática establecidos por organismos internacionales como el CCME (Canadian Council of Ministers of the Environment) y la USEPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.). De Arsénico (As), se detectó 0,57 mg/L, lo que es aproximadamente 114 veces por encima del criterio crónico del CCME (0,005 mg/L) y 3,8 veces el criterio crónico de la USEPA (0,15 mg/L); de Aluminio (Al), se detectó 6,7 mg/L, aproximadamente 67 veces por encima del criterio crónico del CCME (0,10 mg/L) y 77 veces el de la USEPA (0,087 mg/L); de Cobre (Cu), se detectó 0,20 mg/L, aproximadamente 100 veces por encima del criterio crónico del CCME (0,002 mg/L); de Zinc (Zn): se detectó 0,48 mg/L, aproximadamente 16 veces por encima del criterio crónico del CCME (0,03 mg/L); de Boro (B), se detectó 4,0 mg/L, aproximadamente 2,7 veces por encima del criterio crónico del CCME (1,5 mg/L)"

La conclusión de Zeballos es que al comparar los criterios de CCME, USEPA y la Unión Europea (UE), es que el sitio M11 presenta "Máximas concentraciones de Arsénico, Cobre, Zinc, Boro y Aluminio muy elevado", lo que resulta en un "riesgo crónico y agudo muy alto para vida acuática, con alta probabilidad de eventos de mortalidad de peces".

Mercurio y Cloro: ¿La evidencia de un nuevo derrame?

Para el referente de la Asamblea Jáchal No Se Toca, entre los datos más sensibles se encuentra la detección de mercurio en rangos de 0,0005 mg/L a 0,001 mg/L, niveles que exceden ampliamente los criterios establecidos por la Unión Europea para aguas superficiales.

Zeballos subraya que estos valores son prácticamente idénticos a los registrados tras el derrame ocurrido en septiembre de 2015, lo que, según su interpretación, constituye evidencia de un nuevo episodio de contaminación (foto).

Este es parte del informe que la Asamblea Jáchal No se Toca presentó ante la Justicia como prueba de lo ocurrido en el derrame del 2015.

Pero el hallazgo más revelador es la detección de cloro total en el Río La Palca y en el Puente de Buena Esperanza. La presencia de 0,12 mg/L en M11 y 0,08 mg/L en M13 resulta incompatible con un curso de agua cordillerano.

En el escrito, Zeballos recuerda a la Justicia que en 2015 la empresa operadora de Veladero admitió la utilización de hipoclorito de sodio para neutralizar cianuro luego del derrame, adjuntándole como documento probatorio el escrito presentado ante el Defensor del Pueblo de San Juan por la abogada Jimena Daneri, en representación de MAGSA, donde detalla que se procedió a “la adición de hipoclorito de sodio en el cauce del río Blanco”.

Para el representante de la organización ambiental, la presencia de cloro constituye una “prueba contundente” de un nuevo derrame ocurrido en noviembre de 2025 y que habría sido ocultado.

Hipoxia descartada: agua apta para la vida acuática

En el informe Zeballos también desmiente enfáticamente la aseveración del Gobierno de San Juan que sugería que la mortandad de peces "estaría asociado a condiciones naturales del cuerpo de agua, específicamente a bajos niveles de oxígeno disuelto (hipoxia)".

Los resultados finales obtenidos in situ por la UNCuyo en el Dique Cuesta del Viento el 7 de noviembre de 2025, ratifican los resultados de los análisis preliminares que compartieron a este medio desde la Universidad mendocina: el oxígeno disuelto en los puntos N1 y P1 fue de 7,84 mg/L y el pH de 8,42 respectivamente, y la temperatura, de 15,4 °C.

"El Oxígeno Disuelto (OD), el pH, la conductividad y la temperatura se encontraban en rangos adecuados para peces e invertebrados, demostrando con total certeza que no hay evidencia de hipoxia", dice el escrito presentado en la UFI Norte.

De igual manera, el documento refuta versiones sobre la falta de agua, detallando que en octubre de 2025 la cota del Dique Cuesta del Viento era de 1.525,6 msnm, lo que representa 3,7 metros más que la cota de octubre de 2024 (1.521,9 msnm), año en el que "no hubo ni un pejerrey muerto".

Expectativa por la continuidad de la investigación

Zeballos, en el escrito solicitó que el fiscal Sohar Aballay, a cargo de la Unidad Fiscal del Norte, avance de manera urgente con las diligencias y peritajes correspondientes, ya que para él y los demás miembros de la Asamblea jachallera, los análisis aportados ofrecen “certeza científica” de un episodio de contaminación grave, y refuerzan la sospecha de un manejo irregular de información por parte de la empresa y de organismos estatales.

Representantes de la Asamblea Jáchal No Se Toca quieren que se investigue a fondo por la salud humana y ambiental.

La comunidad de Jáchal espera que los resultados de la UNCuyo aceleren la causa y permitan esclarecer las causas de la mortandad de peces y el posible nuevo derrame asociado a la actividad minera en alta montaña.

Resultados finales de los análisis de la UNCuyo

Informe Jáchal no se Toca by Diario Huarpe