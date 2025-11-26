La robótica humanoide sumó un nuevo avance con el desempeño del robot chino AgiBot A2, que ingresó al Guinness World Records tras caminar más de 100 kilómetros sin detenerse. El autómata completó un total de 106,286 kilómetros durante tres días consecutivos, en una travesía que se convirtió en la mayor distancia recorrida por un robot bípedo.

El recorrido comenzó en la ciudad de Suzhou, en el este de China, y terminó en el paseo marítimo de Bund, en Shanghái, donde la compañía AgiBot tiene su sede. La firma celebró que el robot transitó “superficies variadas, respetando las normas de tráfico”, y destacó que la caminata se mantuvo en funcionamiento continuo, sin apagarse, pese a los cambios de luz, el tránsito urbano y los puentes del trayecto.

El modelo A2 tiene características humanoides: mide 1,69 metros de altura, se desplaza sobre dos piernas y cuenta con sensores que le permiten sortear obstáculos y adaptarse a distintos entornos. Durante el recorrido, fue filmado avanzando entre peatones y ciclistas, muchos de los cuales se detenían a observar la escena.

Aunque el récord lo posiciona entre los humanoides más resistentes de su categoría, AgiBot aclaró que el robot no fue creado para largas caminatas, sino para tareas de atención al cliente. Para ese fin, integra funciones de chat conversacional y tecnología de lectura de labios, pensadas para interactuar con usuarios en comercios, instituciones o espacios públicos.

El desempeño del A2, sin embargo, fue aprovechado por la compañía como una demostración de sus capacidades técnicas y una estrategia para posicionarse en el creciente mercado global de robots humanoides.