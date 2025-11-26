A un año de haber cerrado su gira de despedida “Farewell Yellow Brick Road”, Elton John confirmó su regreso a los escenarios como invitado estelar de la nueva edición de Rock in Río. El legendario músico británico actuará el lunes 7 de septiembre en la Ciudad del Rock, en Río de Janeiro, según anunció la organización del festival, que celebrará fechas los días 4, 5, 6, 7, 11, 12 y 13 del mismo mes.

La noticia generó entusiasmo entre sus seguidores, especialmente en Brasil, donde el artista cuenta con un público fervoroso. “Llega la leyenda de la música para un regreso épico y único a Brasil”, celebró la cuenta oficial del evento al confirmar su presencia.

El regreso de Elton coincide con un año de intensa actividad creativa. En 2024 publicó “Who Believes in Angels?”, un álbum colaborativo junto a Brandi Carlile que incluye diez canciones nuevas. Entre ellas destaca “Little Richard’s Bible”, un tributo vibrante al pionero del rock and roll, con una base rítmica frenética y arreglos de vientos.

Según contó el propio músico, la canción nació de una sesión en la que tocó el piano acompañado solo por Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers. “Cuando escuché lo que Andrew [Watt] hizo con la banda pensé: ‘Dios, esto es increíble’. Tenía la energía exacta que buscaba”, relató.

El disco reúne a figuras de peso en la industria musical: el productor Andrew Watt, ganador de múltiples premios Grammy, además de colaboradores como Bernie Taupin —histórico socio creativo de Elton—, Chad Smith, Pino Palladino y Josh Klinghoffer.

Con más de cinco décadas de carrera, Elton John continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música global: publicó 31 álbumes de estudio, cinco discos en vivo, nueve bandas sonoras y vendió 79 millones de unidades solo en Estados Unidos, según la RIAA, lo que lo ubica entre los artistas solistas masculinos más exitosos de la historia.