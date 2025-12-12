La lucha contra la piratería digital en Argentina sumó un nuevo capítulo con el avance de la investigación sobre tres plataformas ilegales dedicadas a retransmitir partidos de fútbol y otros contenidos pagos. En las últimas horas, la Justicia ordenó allanamientos contra los presuntos creadores de “Rayo”, “Cometa” y “Errado”, servicios que tenían un alto nivel de consumo en distintos países de la región. La causa es encabezada por el fiscal Alejandro Musso, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (UFEIC), y por el momento no se registran detenciones.

La investigación se inició en marzo, luego de que el apoderado legal de LaLiga de España y de DirecTV Argentina denunciara que diversas aplicaciones ofrecían gratuitamente partidos de las competiciones españolas sin autorización alguna para transmitirlos en el país. A partir de esa presentación, los operativos buscaron identificar a los responsables, recolectar evidencia y analizar la estructura de distribución del material pirateado.

El abogado defensor de los implicados, Fernando Madeo Facente, explicó a VíaSzeta que sus clientes enfrentan imputaciones similares a las de los responsables de Fútbol Libre y Al Ángulo TV, a quienes también representa: “Hemos presentado la exención de prisión y estamos esperando que el fiscal la resuelva, dado que no hay peligro de fuga ni antecedentes”.

Los allanamientos se producen en un contexto marcado por recientes golpes al negocio ilegal del streaming deportivo. El 20 de agosto fue detenido en Paraná “Shishi”, creador de Al Ángulo TV, plataforma que retransmitía partidos de fútbol y competencias como la Fórmula 1 sin autorización. Semanas antes, la Justicia había ordenado el cierre de Magis TV, considerada una de las mayores plataformas piratas del mundo, que además solicitaba a los usuarios datos sensibles como teléfono y correo electrónico, generando riesgo de estafas.

La causa continúa en desarrollo y apunta a desarticular un mercado clandestino que mueve millones y afecta tanto a operadores legales como a competiciones deportivas internacionales.