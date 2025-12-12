El empleado de Tankito confesó el robo y recibió dos años de prisión en suspenso

En una audiencia celebrada este viernes, se resolvió el caso de un empleado de Tankito acusado de sustraer dinero de una caja fuerte en dos oportunidades. La solución, acordada entre la fiscalía, la defensa y la representación legal de la empresa, fue la de un juicio abreviado, que culminó con una condena para el imputado.

El fiscal Miguel Gay, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, explicó los detalles de la resolución. "Lo que se resolvió, conjunto con la defensa y también con la parte que le damos, es decir, quien representaba al empleador, fue la solución más corta, que es la de un juicio abreviado", detalló el fiscal.

Publicidad

El acusado fue condenado por el delito de abuso de confianza agravado, al haberse valido de su posición laboral para cometer el hecho. "Condenando al imputado, es decir, a quien cometió el hecho de abuso de confianza, de una estafa, sustrayendo, robando, haciéndose las llaves de una caja fuerte, de una suma de dinero en dos oportunidades, a dos años de prisión, de cumplimiento condicional", precisó Gay.

Condena condicional y reglas de conducta

La pena impuesta es de dos años de prisión en suspenso, una figura legal que permite al condenado evitar la cárcel mientras cumpla ciertas condiciones durante un período de prueba. "La pena en suspenso significa que el señor debe comportarse de determinada manera, bajo determinadas reglas de conducta es facultad del juez darla o no", aclaró el fiscal.

Publicidad

Gay explicó las consecuencias de un nuevo delito: "Y ante cualquier otro delito que cometa, esa pena se convierte en efectiva con el nuevo delito que cometa, siempre y cuando sea demostrado durante el término de cuatro años". Agregó que, dependiendo de la gravedad de un futuro delito, este plazo de prueba "puede ser de ocho o diez años".

Sin reparación económica ordenada

Consultado sobre una posible reparación económica a la empresa afectada, el fiscal indicó que la sentencia no incluye una orden de este tipo. El eje de la calificación legal, según el fiscal, radicó en la violación de la relación laboral. "Lo importante fue que hubo un abuso de confianza, por eso la calificación. La empresa verá cuáles son las responsabilidades que caben a este empleado o ex empleado a futuro en la empresa", concluyó Miguel Gay, dejando en manos de la compañía la decisión sobre la continuidad laboral del condenado.

Publicidad

De esta manera, el caso llegó a su fin mediante un mecanismo de solución rápida, imponiendo una condena condicional que busca, en principio, la reinserción social del imputado bajo estricta supervisión judicial.