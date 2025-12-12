La aprobación de la nueva Ley de Transporte abrió un escenario completamente distinto para taxis, remises y aplicaciones como Uber y DiDi, que ahora deberán adaptarse a un registro único y obligatorio, además de operar bajo una tarifa mínima sugerida por el Gobierno provincial. La norma, que apunta a ordenar un sistema heterogéneo y en expansión, reúne en un mismo marco legal a todos los prestadores del transporte privado, unificando criterios que hasta ahora variaban según la modalidad y la plataforma utilizada.

Laura Palma, ministro de Gobierno, explicó a DIARIO HUARPE que la reglamentación tendrá un plazo máximo de 120 días y que, una vez concluida, el registro quedará plenamente habilitado. Aclaró que quienes cuenten actualmente con licencias reconocidas por el Estado dispondrán de un año de gracia para realizar el traspaso. Según la funcionaria, los requisitos serán prácticamente equivalentes a los que hoy se exigen a remiseros: carnet profesional, seguro vigente y toda la documentación orientada a garantizar la seguridad de los pasajeros. “El objetivo es que todos trabajen bajo los mismos parámetros y que el usuario sepa quién lo transporta y en qué condiciones”, señaló.

En cuanto al sistema de control, Palma adelantó que cada conductor deberá exhibir en el vehículo un certificado oficial de inscripción, mientras que el Gobierno habilitará una base de datos de acceso público. De acuerdo con sus palabras, esto permitirá que cualquier ciudadano pueda verificar si un automóvil está autorizado para prestar el servicio y si su conductor figura efectivamente en el registro. “La transparencia es central; necesitamos que el sanjuanino pueda consultar y confiar”, afirmó.

La posibilidad de que los taxis tradicionales trabajen mediante aplicaciones fue otro de los temas que generó consultas en el sector. La ministra confirmó que no habrá restricciones en ese sentido. Explicó que la ley diferencia entre vehículos identificados —los taxis con ploteo y colores reglamentarios— y vehículos no identificados, pero que ambos podrán operar a través de plataformas digitales. La función de esa clasificación será principalmente impositiva. “Quien tiene un vehículo identificado suele dedicarse de manera exclusiva al transporte y por eso se evaluarán beneficios particulares. El vehículo no identificado podrá realizar la actividad de manera eventual, como ocurre hoy con quienes alternan la actividad con otros trabajos”, detalló.

Sobre el valor del viaje, el Gobierno propondrá una tarifa mínima de referencia que no será obligatoria, pero sí actuará como guía para todo el sector. Palma sostuvo que esa cifra podrá modificarse por acuerdo entre las partes y que seguirá influyendo la dinámica de la oferta y la demanda. “Es necesario un punto común de referencia para evitar distorsiones y dar previsibilidad, pero no se trata de una tarifa fija”, afirmó. Esta medida busca reducir la dispersión de precios que actualmente existe entre taxis, remises y aplicaciones.

Con la reglamentación en marcha y el registro en camino, la provincia apuesta a reordenar un mercado que creció de manera despareja y que mantenía zonas de informalidad difíciles de controlar. La implementación de un sistema único, junto con la herramienta de consulta pública, pretende equilibrar la competencia entre modelos tradicionales y digitales, al mismo tiempo que ofrece mayores garantías a los usuarios. El proceso, que ya genera expectativa y también dudas, marcará un nuevo capítulo para el transporte privado en un escenario donde todos los actores deberán adaptarse a las mismas reglas.