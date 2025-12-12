La Vuelta a San Juan 2026 dio a conocer sus primeros detalles y la edición ya se perfila como más exigente. La competencia se disputará del 23 de enero al 1 de febrero.

Los primeros datos indican que las etapas que no bajarán de los 140 kilómetros, un incremento en la dureza del recorrido que apunta a elevar el nivel deportivo y atraer a ciclistas de mayor jerarquía internacional. Además, la organización espera reunir entre 170 y 180 corredores, un salto considerable respecto a los 130 participantes de la última edición.

Publicidad

Según trascendió, ya hay 25 equipos preconfirmados para la nueva edición de la Vuelta a San Juan. Swift Carbon de Brasil se destaca como uno de los más importantes. También aseguran que habrá presencia de equipo de Bolivia y Chile.

La carrera comenzará en el Gran San Juan, aunque aún resta definir el escenario de cierre. Una de las posibilidades es culminar la competencia en el Estadio Aldo Cantoni, lo que ofrecería un final espectacular y convocante. En paralelo, se evalúa que la contrarreloj individual llegue al Dique Punta Negra, un tramo reconocido por su complejidad y belleza natural, aunque este sector todavía podría modificarse.

Publicidad

Con estas características, la Vuelta a San Juan 2026 avanza hacia una edición renovada, con mayor exigencia, presencia internacional y escenarios emblemáticos. La expectativa crece a medida que se ultiman detalles, en lo que promete ser un regreso de alto nivel para una de las competencias ciclísticas más importantes de la región.

