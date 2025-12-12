Sociedad > Fácil y delicioso
Cómo hacer bastones de mozzarella aptos para todos
Los bastones de mozzarella pueden adaptarse fácilmente a una versión sin gluten gracias al uso de harina y pan rallado aptos para celíacos, sin perder la textura crujiente por fuera y el corazón fundente que los caracteriza. Esta preparación permite sumar condimentos como ajo en polvo, pimentón o hierbas secas para potenciar el sabor, manteniendo un resultado liviano y accesible.
La receta requiere ocho bastones de queso mozzarella, harina sin gluten, pan rallado apto, dos huevos, sal y pimienta. El paso a paso consiste en rebozar primero con harina, luego con huevo y pan rallado, y repetir el empanado para lograr una cobertura más firme. Tip: para evitar que se abran al freír, es clave llevarlos al freezer hasta que estén completamente duros. Finalmente, se cocinan en aceite moderadamente caliente hasta obtener un dorado parejo y un interior derretido.
En total, la preparación rinde cuatro porciones y demanda menos de 25 minutos, ofreciendo una alternativa casera más económica y sabrosa que los productos industriales. Además, permite ajustar condimentos y lograr un sabor más personalizado, ideal para reuniones, picadas o entradas rápidas.
Los bastones de mozzarella, tal como se conocen hoy, se popularizaron en Estados Unidos a fines de los años 80, en pleno auge del finger food. Su éxito se basó en la simpleza, el bajo costo y la rapidez de cocción, lo que los convirtió en clásicos de bares, cervecerías y cocinas caseras en todo el mundo. Esta versión sin harina de trigo permite disfrutar del mismo ícono gastronómico con una opción apta para todos.