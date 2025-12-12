Iba en DIDI Motos, la atropelló un colectivo y murió

Una mujer murió en la mañana de este jueves tras protagonizar un grave accidente de tránsito en la avenida Gobernador del Campo, frente al parque 9 de Julio, en Tucumán. El siniestro, ocurrido alrededor de las 6:20 horas, involucró a una motocicleta perteneciente a un conductor de DIDI Motos, un colectivo de la línea 11 y resultó en la muerte instantánea de la pasajera.

De acuerdo con las primeras informaciones proporcionadas a por efectivos policiales, la víctima se desplazaba como pasajera en la moto de un chofer de DiDi Moto. Ambos circulaban en sentido oeste-este por la avenida cuando, por causas que aún se investigan, colisionaron contra un colectivo de la línea 11 que realizaba un giro hacia la izquierda para incorporarse a la calle Juan Posse.

Publicidad

El impacto fue de tal severidad que la mujer falleció en el acto. Según los testimonios policiales, presentaba múltiples fracturas y lesiones compatibles con un choque de gran magnitud. Al cierre de esta edición, su identidad y edad exacta no habían sido confirmadas, ya que sus familiares no habían llegado al lugar durante los primeros momentos.

El conductor de la motocicleta resultó ileso y permaneció en la escena bajo custodia policial. Tanto él como el chofer del ómnibus fueron trasladados para realizarles los estudios de rigor, que incluyen el dosaje de alcohol en sangre.

Publicidad

Vecinos alertan sobre riesgos viales en la zona

Residentes del sector que se acercaron al lugar describieron la situación como "impactante" y coincidieron en señalar que se trata de una zona donde los accidentes de tránsito son frecuentes. Varios consultados apuntaron a la falta de respeto a las normas, especialmente por parte de motociclistas.

"El problema es habitual. No respetan el semáforo ni motos ni autos", afirmó Raquel, una vecina. Otra residente, Elena, añadió que con frecuencia observa a conductores de motos "mirando el celular" mientras transportan pasajeros. Ambas coincidieron en la necesidad de implementar más controles y medidas de seguridad, como reductores de velocidad o mayor vigilancia.

Publicidad

El hecho es investigado por personal policial y de Criminalística, que aún trabajan en el lugar para determinar las causas precisas del accidente. Se espera que en las próximas horas las autoridades brinden más detalles oficiales sobre lo ocurrido.