Ambiente no intervino en la exploración minera de Santo Domingo en Valle Fértil

El director de Conservación de Áreas Naturales Protegidas de la provincia, Andrés Ortega, confirmó a DIARIO HUARPE que a la secretaría de Ambiente nunca entró algún expediente relacionado con la exploración minera del proyecto Santo Domingo que está realizando la empresa Minerales Camino Real (subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals), en el Cerro La Huerta, localidad de Marayes (límite entre los departamentos Valle Fértil y Caucete). El terreno geológico que se conoce como Sierras Pampeanas, una de las áreas naturales protegidas más grande de San Juan.

“Por acá, nunca entró nada respeto a esta actividad de exploración megaminera”, dijo Ortega. “Minería es quien entrega las concesiones a los proyectos mineros, y por ley, siempre nos tienen que dar intervención. Es decir, sea o no área protegida, nosotros intervenimos en las tres etapas, exploración, prospección y explotación. Pero en este caso, ni siendo área natural protegida nos han dado participación”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El director de la secretaría de Ambiente explicó que, por lo general, cuando al Ministerio de Minería entra un expediente solicitando una concesión minera, ese expediente, inmediatamente se envía a la Secretaría de Ambiente para que, desde sus direcciones, principalmente, Gestión Ambiental y Conservación y Áreas Naturales Protegidas, hagan la evaluación correspondiente y emitan su opinión, desde otro punto de vista. Pero eso nunca pasó.

“No tengo idea cuál fue el motivo, pero por acá ese expediente no ingresó. Por lo tanto, no hemos hecho ninguna evaluación y tampoco hemos opinado al respecto”, expresó Ortega.

Andrés Ortega, es licenciado en Biología y docente universitario.

En este marco, DIARIO HUARPE, le preguntó al biólogo, que circunstancialmente ocupa hasta el 10 de diciembre el cargo de director de Conservación y Áreas Naturales Protegidas, qué opinión le merece un proyecto de estas características, en un área ecosistémica tan sensible como es Valle Fértil. Y el funcionario, sin reparos, dijo:

“Como técnico, por mi formación ética y moral, y desde la función que hoy cumplo y para lo que fui designado, que es, ni más ni menos, defender y proteger los recursos naturales y los ecosistemas que tenemos en la provincia, digo: que toda intervención del hombre, cualquiera sea la actividad, genera una alteración en el ambiente. Eso está más que claro, no? El tema es que, hay que poner siempre en la balanza, el costo - beneficio. O sea, está bien, me voy a beneficiar de esto, pero a costa de qué. Entonces, me parece que, en este tema y otros, hay que poner la mirada en la sensibilidad de este ecosistema, justamente”.

Las expreciones de Ortega contradicen las declaraciones que hizo en este medio el Ministro de Minería, Carlos Astudillo, cuando el 6 de octubre de este año aseguró que el proyecto minero Santo Domingo contaba con todas las habilitaciones, como marca la ley.

Haciendo memoria

Vale recordar que fue a principios de agosto de este año cuando el Gobierno de San Juan oficializó que la empresa Minerales Camino Real, subsidiaria en Argentina de la multinacional Royal Road Minerals, iba a comenzar con los trabajos de exploración en Santo Domingo.

Publicidad

La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los pobladores del Valle Fértil que, rápidamente, armaron un grupo de WhatsApp y que ya supera los 600 integrantes. Es que para parte de los vallistas, la decisión tomada por el Gobierno provincial y municipal de avalar la exploración y explotación minera en las Sierras Pampeanas es una idea errada, porque no solo va a contramano de la realidad de sequía extrema en la que se encuentra San Juan, producto del cambio climático y calentamiento global, sino también porque viola la Constitución Nacional, las leyes de áreas naturales protegidas, las de bosques nativos y las de parques naturales.

Ante esto, hubo diferentes manifestaciones sociales, dichos y entre dichos entre los funcionarios municipales, el representante de la empresa minera y el ministro de Minería. Incluso el intendente Omar Ortiz, dijo que "no sabíamos lo del proyecto, nadie nos informó anticipadamente de esto" y afirmó que por pedido de él la empresa se iba a retirar del lugar. Acción que fue desmentida desde la empresa, al considerar que sólo habían terminado con una parte de los trabajos.

Con todas estas idas y vueltas, los vecinos del Valle decidieron presentar varios proyectos de ordenanzas en el Concejo Deliberante para que se proteja las sierras, la flora, la fauna y principalmente el agua, un recurso escaso e inestable en el este sanjuanino, ya que este departamento solo depende del agua que cae de las lluvias.

“Insisto”, dijo Ortega, “Valle Fértil tiene un ecosistema muy sensible, y por eso se la declaró Área Natural Protegida”.

Sobre el Plan de Manejo del área

Tal como dijo Ortega cuando asumió como director, allá por agosto del 2022, su objetivo era lograr la elaboración de la mayor cantidad de planes de manejo de las áreas naturales protegidas de San Juan, y el de Valle Fértil dijo que está en elaboración

“Igual” manifestó, “ya hay resoluciones que sirven para cuidar los recursos que hay en Valle Fértil. Y en esas resoluciones, justamente, figuran la zonificación del área donde se han detectado los recursos más valiosos que tiene el área, y que son, principalmente, el bosque nativo y la presencia de los cauces de los ríos que están por distintos lados de la sierra. Eso está protegido y son zonas de no intervención por parte del hombre. Y cuando digo no intervención, lo digo en el sentido de desarrollar alguna actividad que termine perjudicando el cauce o provocándole alguna alteración, como por ejemplo, contaminándolo”. Luego agregó, “Por eso vale destacar que en estas resoluciones, esto ya está contemplado. Así que, cuando se saque el Plan de Manejo del área protegida, ya queda más firme todo este rompecabezas de resoluciones, desde el punto de vista normativo, para decir qué actividades se pueden realizar y que actividades no se pueden realizar en Valle Fértil”.

A la espera

Cabe recordar que algunos vecinos organizados bajo el nombre “Asamblea Agua Pura Valle Fértil”, el 27 de octubre de este año, presentaron un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante en el cual solicitaban la prohibición de cualquier minería a gran escala en el departamento. Y a la par, mientras esperaban la resolución del Concejo (que al final el 24 de noviembre les informaron que rechazaron el proyecto), presentaron dos nuevas ordenanzas para que sean tratadas en el Concejo de Deliberante. Una de ellas, solicitando que el departamento se adhiera a la ley de Emergencia Hídrica provincial y la otra, que lo haga con la norma nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Ambos proyectos fueron recepcionados por los concejales y se enviaron a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para sus estudios, pero todavía no tienen resolución. No obstante, este miércoles (6 de diciembre), el Concejo Deliberante, en sesión extraordinaria, recibirá nuevamente a los vecinos y se espera que, en esa oportunidad, haya novedades al respecto.

Los vecinos de Valle Fértil este miercoles volverán a la vigilia en la puerta del municipio.

Dato 1

Ortega asume como director, en reemplazo de Dardo Recabarren, que fue separado del cargo al quedar involucrado en el polémico proyecto de ley que fue presentado por el diputado departamental

Dato 2

La Reserva de Uso Múltiple Valle Fértil, es un área protegida de San Juan. Está ubicada en el centro este de la provincia. Cuenta con una extensión aproximada de 800.000 hectáreas. Abarca parte de la travesía Ampacama, de la Sierra de Pie de Palo, de la Sierra de Valle Fértil y el pie de monte oriental de la Sierra de la Huerta. Se extiende a lo largo y ancho de Valle Fértil y en parte, de los departamentos de Caucete y Jáchal.

Dato 3

La Reserva Natural fue creada por la sanción de la ley Provincial N.º 3666 en el año 1971 (actualmente, la Ley Provincial N.º 118-L). El objetivo, facilitar la realización de estudios y actividades de investigación científica, preservar las condiciones naturales de la región, regulando el desarrollo turístico e impidiendo la realización de acciones nocivas para el medio ambiente.

Dato 4

Se asegura que las sierras de Valle Fértil es uno de los sectores de la provincia con mayor riqueza natural, ya que alberga a una gran variedad de especies vegetales y animales que no se encuentran en el resto del territorio.