La futura reforma tributaria impulsada por el Consejo de Mayo reabrió la discusión sobre el rol y el alcance del Monotributo, un régimen que hoy abarca a más de tres millones de contribuyentes. El documento analizado propone una revisión profunda del sistema, con el objetivo de reducir distorsiones, actualizar parámetros y recuperar el espíritu original del régimen simplificado. Entre los lineamientos generales, se plantea acotar el Monotributo a sus categorías más bajas, rediseñar los mecanismos de transición y evitar que el sistema siga funcionando como un refugio fiscal para actividades con mayor capacidad económica.

Referentes políticos y empresariales coincidieron en la necesidad de una reforma estructural

Durante el debate, los expositores del Consejo de Mayo expresaron diagnósticos coincidentes. De acuerdo con lo difundido por Blog del Contador, el representante de las provincias, Alfredo Cornejo, sostuvo que es necesario “limitar el Monotributo al Monotributo Social y a las categorías A, B y C” y construir “un puente razonable” hacia el régimen general, que evite el salto abrupto a IVA y Ganancias. Además, señaló que los parámetros actuales “no responden a la capacidad contributiva”, y mencionó como posible alternativa una alícuota única del 10% para una transición gradual.

En la misma línea, el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini, respaldó la creación de un régimen intermedio. Consideró que la migración hacia el sistema general debe contemplar “incentivos a la formalización y a la inversión productiva” y propuso un esquema especial para profesionales con ingresos de hasta tres veces la máxima categoría del Monotributo y hasta nueve empleados. También llamó a revisar impuestos que generan distorsiones y desincentivos.

El Senado y Diputados sumaron propuestas para ampliar la transición y evitar inequidades

Desde el Senado, Carolina Losada planteó restablecer la figura del Responsable No Inscripto para quienes aportan a cajas previsionales propias, lo que permitiría facturar tipo B sin crédito fiscal, pero tributando Ganancias completamente. También insistió en crear un régimen intermedio con límites más amplios y más empleados permitidos, con el fin de evitar el “enanismo fiscal” que empuja a contribuyentes a no crecer para no pasar al régimen general.

Por la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo propuso avanzar en “una reforma transversal del Monotributo”, mantener únicamente las categorías más bajas y alinear el régimen simplificado con IVA y Ganancias. Subrayó la importancia de reforzar la progresividad en el impuesto a la renta y revisar exenciones que generan inequidades. Planteó, además, que cualquier cambio debe ser coherente con futuras reformas laborales y previsionales.

Un rediseño clave para mejorar la formalización y fortalecer la seguridad social

El debate sobre el Monotributo va más allá de una actualización técnica. La concentración de contribuyentes en categorías que no reflejan su verdadera capacidad económica impacta en la recaudación, favorece la informalidad y debilita el financiamiento previsional. El documento analizado por el Consejo de Mayo apunta a ordenar estas distorsiones y adaptarlas a la economía actual.

En este contexto, la creación de un régimen intermedio se posiciona como una herramienta fundamental para evitar que los contribuyentes queden atrapados entre un Monotributo demasiado restringido y un régimen general con mayores exigencias. Una transición gradual, con reglas más simples y alícuotas razonables, permitiría mejorar la registración, sostener la formalización y fortalecer los recursos destinados a la seguridad social. Por eso, el rediseño del Monotributo aparece como una pieza estratégica en la discusión fiscal, en un marco donde también convergen desafíos laborales y previsionales que la Argentina deberá afrontar en los próximos años.