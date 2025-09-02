La marca coreana Anua incorporó tres productos innovadores de K-Beauty al mercado argentino, destacándose por su enfoque minimalista y fórmulas respaldadas por resultados clínicos. Estas propuestas combinan ciencia cosmética avanzada con tendencias internacionales orientadas a rutinas de cuidado más efectivas y específicas.

Entre ellos, el Retinol 0.3 Niacin Renewing Serum fusiona un 0,3% de retinol estabilizado con un 5% de niacinamida, ingredientes que juntos combaten los signos iniciales del envejecimiento mientras fortalecen la barrera cutánea y unifican el tono de la piel. Según explican desde Anua, “los efectos que comprobamos en nuestro laboratorio destacan una hidratación profunda en hasta 15 capas de la piel, reducción del tamaño de los poros en un 35,7% y una piel visiblemente más firme y pareja tras pocas semanas de uso”.

El retinol estimula la producción de colágeno y mejora la elasticidad, mientras que la niacinamida calma la piel, atenúa manchas y potencia la luminosidad. Además, el complejo de ceramidas, colesterol y ácidos grasos asegura una alta tolerancia para distintos tipos de piel. Este suero está indicado para pieles opacas, con pérdida de firmeza, acné o manchas iniciales, y puede integrarse en rutinas moderadas para acompañar el envejecimiento cutáneo.

Para el cuidado del contorno de ojos, Anua presentó la Retinol 01 Caffeine Revitalizing Eye Cream, una crema intensiva que combina retinol, cafeína, niacinamida y péptidos con el objetivo de reducir ojeras, líneas finas y signos de fatiga. La fórmula contiene retinol al 0,1%, que favorece la renovación celular y la firmeza, mientras que la cafeína al 1% y la niacinamida al 5% contribuyen a disminuir la visibilidad de ojeras y revitalizar la mirada.

Asimismo, la crema incorpora ceramidas y ácido hialurónico para reforzar la barrera cutánea e hidratar intensamente, junto con cuatro péptidos y colágeno que actúan en la reparación y firmeza del área periocular. Desde Anua aseguran que “las pruebas clínicas demostraron una disminución visible del sombreado ocular de hasta un 39,68% después de ocho semanas de uso”, además de mejoras en textura, uniformidad y revitalización de la piel en esa zona.

El modo de aplicación recomendado es nocturno, comenzando con uso día por medio durante dos semanas y luego continuando a diario. También puede combinarse con otros activos hidratantes o antioxidantes para potenciar resultados.

En cuanto a hidratación profunda, la PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream destaca por su fórmula que incluye PDRN —un derivado del ADN del salmón—, diez variantes de ácido hialurónico y colágeno. Esta combinación busca aumentar la retención de agua, estimular la regeneración celular y mejorar la elasticidad cutánea.

Los datos de laboratorio señalan un aumento del 11,23% en hidratación con un efecto prolongado de hasta 100 horas, junto con un incremento del 10,79% en efecto plumping, que aporta volumen y turgencia a la piel. Además, la crema posee propiedades antiinflamatorias que reducen el enrojecimiento y calman la piel desde la primera aplicación, siendo especialmente útil para pieles sensibles o con rosácea.

Este producto también ayuda a reforzar la barrera cutánea, mejora la retención de agua y estimula la regeneración celular, favoreciendo la reducción de marcas, cicatrices, arrugas y líneas de expresión. Está diseñado para todo tipo de piel, con especial beneficio para las más maduras, secas o con pérdida de turgencia, ofreciendo una textura liviana y una hidratación prolongada.

Anua enfatiza su compromiso con fórmulas limpias, seguras y dermatológicamente toleradas, promoviendo rutinas sencillas con resultados clínicos comprobados. Su objetivo es acercar las tendencias globales de K-Beauty a las necesidades locales, facilitando el cuidado diario con productos efectivos y accesibles.

Los nuevos lanzamientos de Anua ya están disponibles en Argentina desde septiembre, a través de la tienda oficial de Skinfree, consolidando la presencia coreana en el mercado de dermocosmética nacional.