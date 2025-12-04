Araceli González hundió a Adrián Suar: "Con todos es divino, conmigo no"

Después de años de distanciamiento profesional y personal, marcado por una conflictiva separación de Adrián Suar, la actriz Araceli González regresó a El Trece, el canal donde forjó gran parte de su carrera. Esta vuelta adquiere un peso simbólico debido a las tensiones persistentes, incluyendo una disputa pública con el productor y las declaraciones previas de él y de Griselda Siciliani (quien fue pareja de Suar) sobre Fabián Mazzei, actual esposo de la actriz.

Su regreso se concretó con una visita a Otro día perdido, el ciclo conducido por Mario Pergolini. A la salida de la grabación, Araceli González dialogó con LAM y se refirió tanto a su vínculo con la señal como a su relación actual con Suar, padre de su hijo Tomás Kirzner.

Consultada sobre su relación con la televisora, la actriz demostró sentido de pertenencia, afirmando: "Para mí, canal Trece es canal Trece". Respecto a si Suar la había censurado, dijo: "No te voy a responder si estoy censurada por Suar, porque no lo sé". Sin embargo, explicó que cuando decide volver a El Trece, siente que está en "mi casa, mi familia y me encontré con todos los que trabajaban en esa época".

Las declaraciones más fuertes se dirigieron hacia su exesposo. Sobre la actitud de Suar, Araceli González fue contundente: "Tengo muy buenas devoluciones de Adrián. Con todo el mundo es divino, conmigo no. Pero está bien, es su decisión". También recordó una frase que el productor había dicho previamente: "Una vez dijo que no éramos familia, ¿por qué te sorprende?".

Respecto a la posibilidad de un veto laboral en el canal, la actriz dejó una lectura abierta sobre la situación que generó su alejamiento: "Si ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces había un tema y te lo responde la vida".