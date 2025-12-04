Se casaron Nicolás Cabré y Rocío Pardo: las fotos de la boda

La pareja conformada por Nicolás Cabré y Rocío Pardo oficializó su matrimonio por la vía civil en un acto que se mantuvo en la intimidad. Los protagonistas compartieron las primeras postales de su momento más esperado en sus redes sociales, anunciando el enlace con las breves palabras: "03-12-25. Civil. Rodeados de amor". La ceremonia tuvo lugar a última hora del miércoles 3 de diciembre de 2025, y las imágenes se difundieron durante la madrugada del jueves.

Vestidos íntegramente de blanco para la ocasión especial, Cabré y Pardo concretaron la firma de la libreta. Este evento íntimo contó con la asistencia de muy pocos invitados. A la salida del registro civil, los recién casados fueron recibidos con aplausos y una tradicional lluvia de arroz. En un momento de enorme felicidad, Rufina, la hija del actor y Eugenia "La China" Suárez, se mostró muy contenta y estuvo presente cuando la pareja fue declarada marido y mujer. Se sabe que Rufina, que tendrá un papel muy importante en la boda, suele compartir grabaciones en TikTok con la directora teatral.

Aunque la unión civil ya es un hecho, el festejo más grande está programado para el sábado 6 de diciembre en Córdoba, provincia de donde es oriunda Pardo. La gran fiesta se desarrollará en una estancia sumamente exclusiva, localizada en el Valle de Punilla, entre las localidades de San Antonio y San Clemente, cerca de Villa Carlos Paz.

El diseñador Daniel Casalnovo, a cargo del traje de Nicolás Cabré, ofreció detalles sobre la magnitud del evento, revelando que se esperan aproximadamente 260 invitados y que la celebración está planeada para durar tres días. Respecto a la logística, se anticipó que el sábado 6 será la fiesta principal, mientras que el domingo y el lunes siguientes se dedicarán a descansar, seguir compartiendo comida y tiempo en familia. El costo de la tarjeta se estimó en alrededor de 100 dólares –lo que equivale a unos 130 mil pesos– e incluirá servicio de barra libre toda la noche. La estancia seleccionada ofrece alojamiento para 28 personas, con un costo por habitación de aproximadamente 200 dólares por noche.

En cuanto a la indumentaria nupcial, Casalnovo adelantó que Cabré lucirá un traje de lino, aunque por pedido exclusivo del actor, no reveló el color. También se supo que el actor tiene previsto realizar un segundo cambio de vestuario durante el festejo. La diseñadora Ana Pugliese estará a cargo de los vestidos de Rocío Pardo y de Rufina.

Como parte de los gestos previos al compromiso, la periodista Pilar Smith reveló una primicia que demuestra el nivel de compromiso emocional de la pareja: "Se tatuaron". Según detalló la primicia, "ella se tatuó el nombre de él, y él el nombre de ella. Él en la pantorrilla y ella en el pie", un íntimo gesto que selló su vínculo.