Jorge Rial usó a su nieto y se burló de Luis Ventura

La reciente entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2025 desató una nueva y encendida disputa entre los excompañeros y ahora archirrivales mediáticos, Jorge Rial y Luis Ventura. Aunque Rial, quien durante años se dedicó a criticar tanto el evento como a los miembros de APTRA, finalmente se alzó con un premio para su ciclo "Argenzuela", optó por no asistir a la gala.

Fue Diego Brancatelli, junto a sus compañeros de "Argenzuela", quien subió al escenario para recibir el galardón, mientras Rial daba el faltazo. Al día siguiente, el conductor explicó extensamente en su programa por qué se ausentó, celebrando la estatuilla pero también reafirmando sus históricas críticas contra APTRA, entidad presidida por Luis Ventura.

La indignación de Ventura no se hizo esperar, quien salió a responder, encendiendo el nuevo cruce mediático que parece no tener fin. El presidente de APTRA, Luis Ventura, estaba convencido de que la amenaza de Rial de asistir solo era parte de un juego. "Yo siempre supe que nunca iba a venir. No se la banca”, fue la frase que usó Ventura para referirse a la ausencia de su colega.

La furia de Ventura creció cuando Rial, según el periodista, buscó excusarse a través de terceros. Ventura despotricó, preguntando qué iba a aportar él al premio: "¿Qué le iba a aportar él al premio? Lo mandó a Diego Brancatelli a decir que él no quiso perder coherencia, ¿él coherente? ¡Por favor! Que haga lo que quiera, que hable. No sé en qué programa está ni qué está haciendo. Basta".

Lejos de apaciguar el conflicto, Rial redobló la apuesta y llevó la disputa a un plano familiar. El conductor compartió una imagen de su nieto más chico, Amadeo, en la que se lo ve sosteniendo el codiciado trofeo. Acompañando la fotografía que le "mojó la oreja a Luis Ventura", Rial lanzó una chicana directa a su antiguo compañero: "Hasta mi nieto lo disfruta. Sácala del medio".