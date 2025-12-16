Llega el eclipse solar más largo del siglo: en qué lugares podrá verse

La ciencia se prepara para presenciar un evento astronómico sin precedentes en el siglo XXI: el eclipse solar más largo de la historia, el cual ha sido anticipado por la NASA. Este fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Se espera que la Luna cubra completamente el disco solar durante 6 minutos y 22 segundos, una duración récord que no se repetirá en décadas. Es importante destacar que la mayoría de estos fenómenos solo alcanzan una fase de totalidad de no más de dos minutos.

Este espectáculo cósmico es posible gracias a una alineación perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra, lo que permite que la sombra lunar cubra una amplia franja de la superficie terrestre durante un tiempo prolongado. Esta duración excepcional también se debe a que la órbita de la Luna la ubica en su punto más cercano a nuestro planeta, lo cual genera que el tamaño de su sombra sea mayor. A medida que el eclipse avance, las regiones ubicadas bajo la franja de totalidad experimentarán un oscurecimiento completo, transformando el día en noche por varios minutos.

Publicidad

Científicamente, este evento es considerado un hito, ya que la NASA ha explicado que los eclipses totales serán cada vez menos frecuentes a largo plazo. Esto se debe a que la Luna se aleja de la Tierra a un ritmo aproximado de 3.8 centímetros por año, lo que hará que el satélite parezca más pequeño en el cielo con el tiempo, impidiendo que cubra completamente al Sol.

Aunque el fenómeno será visible de forma parcial en numerosas regiones del mundo, la fase total solo podrá observarse a lo largo de una franja de 258 kilómetros de ancho. Esta franja se extiende desde el océano Atlántico hasta diversas zonas del Medio Oriente y África, incluyendo áreas cercanas al mar Rojo y el Mediterráneo.

Publicidad

Los países que tendrán el privilegio de estar bajo la sombra total son España, Arabia Saudita, Egipto, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Sudán, Yemen y Somalia. Específicamente, puntos como Luxor, Tarifa y varios lugares del norte de África disfrutarán de la fase total de seis minutos. Para quienes se encuentren en el resto de Europa y Asia, el eclipse será visible de manera parcial, donde el Sol se oscurecerá solo a medias y la duración será mucho más corta. Quienes no puedan presenciarlo en persona podrán seguir el evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo que ofrecerán la NASA y otros medios de comunicación.