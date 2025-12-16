En la madrugada del martes 16 de diciembre de 2025, un joven soldado fue encontrado sin vida en la Quinta Presidencial de Olivos, lo que generó conmoción en la ciudad de Neuquén y a nivel nacional. La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, de 21 años, quien cumplía tareas de vigilancia en ese lugar estratégico.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado asumió la investigación del caso y se trasladó hasta la residencia presidencial para supervisar las diligencias. El cuerpo de Gómez fue hallado con un disparo en la cabeza, presuntamente efectuado con un fusil FAL, y los primeros indicios apuntan a un posible suicidio, aunque las pesquisas continúan abiertas.

Publicidad

Rodrigo Gómez era oriundo de Misiones y formaba parte del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", unidad encargada de la seguridad presidencial en la Quinta de Olivos. La División de Homicidios de la Policía Federal Argentina y Casa Militar trabajaron en el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias correspondientes.

En el sitio donde se encontró el cuerpo, los investigadores hallaron una carta que habría sido escrita por el propio soldado. En ella, Gómez expresaba que tenía deudas impagas que sumaban cerca de dos millones de pesos, distribuidas en varios bancos y entidades financieras. Esta información aporta un contexto importante a la investigación.

Publicidad

El salario del joven dependía de la Contaduría General del Ejército, mientras que la custodia y seguridad de la Quinta de Olivos están bajo la órbita de Casa Militar, organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia. Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de emergencia y se confirmó el fallecimiento en el lugar.

La autopsia al cuerpo de Rodrigo Gómez será realizada en la Morgue Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para esclarecer con precisión las circunstancias del fallecimiento. El traslado del cuerpo se efectuó poco después del mediodía del mismo martes.

Publicidad

Por el momento, la causa quedó en manos de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, que colabora con la Policía Federal Argentina bajo las directivas del juzgado a cargo. Desde la Quinta de Olivos resaltaron que cualquier información oficial será comunicada únicamente por la autoridad judicial competente.