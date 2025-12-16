La Escuela de Comercio Libertador General San Martín cumple 80 años y ha lanzado un concurso destinado a toda la comunidad para crear un isologo conmemorativo que refleje la identidad y los valores de la institución. La iniciativa busca promover la creatividad y fortalecer el vínculo entre la escuela y quienes forman parte de su historia.

Según informaron desde la institución, los diseños deberán cumplir con ciertos criterios: reflejar la identidad institucional, ser simples y fáciles de reconocer, emplear colores y tipografías acordes a la escuela, y ser versátiles, de manera que puedan adaptarse a distintos formatos como papelería, redes sociales o material institucional. Además, los trabajos deben ser originales y no presentar similitudes con otros logos existentes.

Publicidad

El plazo de entrega de los diseños será hasta el miércoles 17 de diciembre a las 18.00 horas, y los interesados pueden solicitar más información escribiendo al correo eclgsm@eclgsm.unsj.edu.ar

El concurso contará con premios que buscan incentivar la participación: el primer premio recibirá 200.000 pesos, y se otorgarán menciones especiales a otros trabajos destacados.

Publicidad

La Escuela de Comercio Libertador General San Martín busca no solo celebrar sus ocho décadas de historia, sino también involucrar a la comunidad en un proceso creativo que dejará una marca visual perdurable en la institución.