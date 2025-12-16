Un mendocino fue acusado de violar a una sanjuanina con retraso madurativo

La mañana del lunes sorprendió a los transeúntes de Capital con una notable presencia policial en las inmediaciones de un conocido hotel ubicado sobre Avenida España, entre Mitre y Santa Fe. Esta congregación de fuerzas obedeció a una medida judicial fundamental en una causa por abuso sexual que se encuentra bajo la órbita de UFI ANIVI.

Fuentes judiciales confirmaron que la diligencia consistió en un allanamiento y una inspección ocular específica. El objetivo era verificar el lugar exacto donde, según la acusación, ocurrió el ultraje.

El motivo principal de la presencia policial era la comparecencia del presunto autor del hecho, Mario Paco Ibarra. Ibarra se encuentra detenido desde el pasado 14 de agosto, imputado por abuso sexual con acceso carnal.

El hecho investigado involucra a una joven sanjuanina de 22 años que padece retraso madurativo leve. La fiscalía sostiene que Ibarra, oriundo de Mendoza, llevó a la joven al alojamiento mediante engaños y la violó, a pesar de que ella se habría negado a tener relaciones sexuales,.

Sin embargo, la versión de la defensa, ejercida por la defensora oficial Sandra Leveque, es completamente diferente. Ibarra reconoció haber ingresado al hotel, algo que hacía por primera vez en la provincia, ya que no es residente local. Desde el lugar, él mismo señaló la habitación utilizada y juró ante las autoridades que el acto sexual fue consensuado.

Se supo que, durante la formalización del caso en agosto, la investigación reveló que Ibarra conoció a la muchacha a través de la red social TikTok, tras lo cual viajó a la provincia. Inicialmente, la familia de la chica le permitió quedarse a dormir en su casa. Al día siguiente, luego de compartir tiempo en el parque, Ibarra la habría llevado al hotel alojamiento, donde presuntamente ocurrió el delito.

La defensora Leveque manifestó que fue un reto para su cliente marcar la ubicación exacta del hotel, debido a que Ibarra no conocía la provincia.