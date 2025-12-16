"Cheddar Night": Nacho & Los Cheddar presentan un show renovado en el Teatro del Bicentenario

Una de las bandas referentes de la escena musical sanjuanina se prepara para ofrecer una noche única. Nacho & Los Cheddar llegarán a la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario el próximo jueves 19 de diciembre, a las 22 horas, para presentar “Cheddar Night”: un espectáculo renovado que promete un recorrido sonoro lleno de energía, talento y una profunda conexión con el público local.

Tras consolidarse como un nombre fuerte en el circuito, la agrupación liderada por Ignacio “Nacho” Aubone (voz y guitarra eléctrica) se redefine para esta ocasión especial. Junto a Santiago Medina (bajo) y Agustín “Limón” Gómez (batería), la banda ha diseñado una propuesta que combina intimidad y potencia en un mismo show.

Un formato expandido y acústico

La gran novedad de esta edición de Cheddar Night es su formato acústico ampliado. La banda no solo reinterpretará las canciones de su álbum debut, sino que lo hará acompañada por cinco músicos en escena, incorporando saxo y piano para agregar nuevas capas de color y dinamismo a su sonido. Esta decisión artística permitirá explorar matices y texturas distintas de sus temas ya conocidos, ofreciendo una versión fresca y depurada.

El repertorio, cuidadosamente seleccionado, incluirá 14 temas originales. El público podrá disfrutar de las versiones acústicas de su disco debut, canciones que han sonado en presentaciones anteriores y, como un regalo especial, composiciones inéditas creadas exclusivamente para esta noche.

De la intimidad al clímax eléctrico

El espectáculo está concebido como un viaje musical con dos actos bien definidos. La primera parte, acústica y matizada, buscará generar una atmósfera íntima y cercana, permitiendo apreciar la técnica y la emotividad en cada arreglo.

Sin embargo, la noche no se quedará en la contemplación. La segunda parte del show dará un giro radical hacia la energía cruda del rock, con un cierre eléctrico que promete recuperar toda la potencia y el virtuosismo característico de Nacho & Los Cheddar. Este contraste asegura una experiencia dinámica y memorable, donde la emoción y la intensidad se combinarán en perfecta armonía.

Información útil para el público

Fecha: Jueves 19 de diciembre de 2025.

Hora: 22:00.

Lugar: Sala Auditórium, Teatro del Bicentenario (San Juan).

Valor de la entrada: $8.000.

Puntos de venta: