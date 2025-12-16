Jorge Rial acusó a Milei de querer meterlo preso: "Un falcon en mi puerta"

Jorge Rial lanzó llamativas acusaciones contra la cúpula del gobierno de Javier Milei durante la última emisión del año del programa Cónclave (Carnaval Stream). El conductor sorprendió a sus compañeros con un relato de conspiración que, supuestamente, se orquestó desde la Casa Rosada con el objetivo de meterlo preso.

Antes de detallar el supuesto plan, Rial enfatizó que el ciclo, que encabezó esta temporada junto a Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman, es una "molestia" para el núcleo duro del oficialismo. El periodista aseveró: "Acá salió la investigación más fuerte contra este Gobierno. La bala de plata contra este Gobierno salió de este canal", refiriéndose a la divulgación de audios que destaparon un escándalo por presunta corrupción y sobornos relacionados con la compra de medicamentos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Acto seguido, Jorge Rial brindó detalles sobre la supuesta conspiración. El comunicador reveló que en una oficina de Casa Rosada, la cúpula se había reunido "Un viernes a la noche, [donde] alguien dijo 'hay que meter preso a Rial'". Sin embargo, el plan se detuvo cuando "entró alguien con más sensato y dijo 'lo que van a hacer es una locura'", continuó el relato.

Rial ahondó en la gravedad de la situación, asegurando que en "Ese mismo viernes, iban a salir allanamientos a las casas particulares de cada uno de nosotros". Como prueba final del presunto intento de amedrentamiento, el conductor aseguró que "Ese mismo viernes, estacionaron un Falcon en la puerta de mi casa".

Finalmente, el periodista dirigió una advertencia directa a Javier Milei y su entorno, instándolos a no olvidar estos "antecedentes por las dudas". Rial concluyó su programa con una reflexión dirigida tanto a sus compañeros como al público, destacando: "El enemigo, si hay un enemigo, está afuera, no está acá adentro. Nosotros 5, más los 70 compañeros (que trabajan acá) son víctimas. A nosotros nos quieren cerrar una fuente de laburo, y a vos (por el público) te quieren cerrar un lugar donde podés pensar. Nosotros lo que queremos evitar es que repitas, nosotros lo que queremos es que pienses, incluso en contra de lo que pensamos nosotros".