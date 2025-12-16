Internaron de urgencia, nuevamente, a Alperovich: preocupa su salud

El exgobernador tucumano José Alperovich debió ser internado nuevamente en un sanatorio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, ya que su cuadro clínico volvió a empeorar tras haber sido dado de alta días antes. Este nuevo ingreso hospitalario incrementa la preocupación que ya existía sobre su estado de salud general y su situación personal y judicial.

La reciente internación se habría originado a raíz de un problema en la columna, una condición por la cual el exmandatario ya había sido intervenido quirúrgicamente durante el año 2023. A esto se suma que, a comienzos de este mes, Alperovich también había recibido atención médica por un cuadro de apendicitis. Pese a la gravedad de los episodios reiterados, hasta el momento no se han difundido partes médicos oficiales sobre su estado.

El traslado de Alperovich al sanatorio se efectuó desde su residencia en Puerto Madero, sitio donde cumple prisión domiciliaria, y requirió una autorización judicial.

La escena del traslado, que tomó visibilidad nacional a través de un programa de televisión, mostró al exgobernador de Tucumán junto a su esposa, Marianela Mirra, marcando su primera aparición pública como pareja desde que se casaron a mediados de noviembre,. La boda íntima tuvo lugar en el mismo departamento de Puerto Madero. Este nuevo capítulo de hospitalización, casi en simultáneo con el casamiento, configura un panorama complejo para el exmandatario, quien se enfrenta a múltiples frentes en un momento delicado. La escena llamó la atención por el marcado hermetismo que mantiene el entorno familiar desde hace semanas.