Mientras el 2025 se despide entre balances y listas de mejores lecturas, el mundo editorial argentino e internacional ya ha trazado con minuciosidad cartográfica las rutas de navegación literaria para el año próximo. 2026 se anticipa como un año excepcional, no solo por la llegada de nuevos trabajos de autores consagrados, sino por hitos editoriales de largo alcance, el fortalecimiento estratégico de los sellos independientes y la confluencia de narrativas globales con potentes voces locales.

Los pilares del próximo año: grandes nombres y conmemoraciones

El tejido del próximo año se sostiene sobre dos columnas principales. Por un lado, el regreso de gigantes de la narrativa comercial y literaria como Stephen King, Ken Follett, John Grisham, la premio Nobel de literatura 2024 Han Kang, el sudafricano J.M. Coetzee y la siempre vigente Isabel Allende, cuya incursión en la no-ficción es uno de los anuncios más comentados.

Por otro, un conjunto de proyectos conmemorativos y de recuperación patrimonial sin precedentes recientes:

La publicación de los Ensayos completos de Jorge Luis Borges, coordinada por el Fondo de Cultura Económica, marcará el 40º aniversario de su muerte (1986-2026). Se espera un volumen definitivo que reúna sus reflexiones sobre literatura, cine, filosofía y política.

La edición integral en un solo tomo de "Homo Sacer" de Giorgio Agamben por Adriana Hidalgo Editora. Esta obra fundamental de la filosofía política contemporánea, publicada originalmente en partes entre 1995 y 2015, será revisitada en su totalidad.

Inéditos de Michel Foucault sobre Nietzsche, a través de Siglo XXI, prometen arrojar nueva luz sobre la lectura que el filósofo francés hacía del alemán.

Nuevas traducciones y ediciones críticas de clásicos del pensamiento y la narrativa, que varias editoriales guardan aún bajo reserva.

La fuerza de lo local: la narrativa argentina en primer plano

El panorama nacional es particularmente robusto, demostrando la vitalidad de una escena literaria que dialoga de igual a igual con las producciones globales. Penguin Random House, en su división local, despliega una estrategia bifronte: por un lado, autores de masiva aceptación popular como Viviana Rivero, Federico Andahazi y Gloria V. Casañas; por otro, nombres centrales del campo literario argentino como Claudia Piñeiro, Selva Almada, Dolores Reyes, Alan Pauls, Fernanda Laguna, María Negroni y Martín Kohan.

Pero es en el ecosistema independiente donde la narrativa argentina muestra su mayor diversidad y riesgo. Eduardo Sacheri llegará con un nuevo trabajo de no-ficción histórica, mientras que Eterna Cadencia apostará por la narrativa de Gonzalo Maier (Hong) y los cuentos de Jorge Consiglio (Campo visual). Edhasa reforzará su perfil de pensamiento crítico con Dos extraños de Luis Gusmán y El impulso igualitario de Juan Carlos Torre.

El Fondo de Cultura Económica reactivará su mítica Serie del Recienvenido, dirigida por Aníbal Jarkowski, con novelas de Silvia Moyano del Barco (Luz era su nombre), Andrés Rivera (Nada que perder) y Juan Martini (El cerco). Una apuesta por narrativas que exploran la familia, el poder y la memoria en la Argentina del siglo XX.

El renacer de los sellos independientes: identidad como estrategia

Lejos de ser un actor secundario, el sector independiente se consolida como un espacio de curación audaz, especialización temática y construcción de comunidad lectora. Su estrategia no es competir en el terreno de los grandes tirajes, sino ofrecer catálogos con personalidad propia y "cajas de herramientas para intervenir el mundo", como define su filosofía la editorial Godot.

Godot, en efecto, es un caso paradigmático. Su plan 2026 es un mapa del pensamiento crítico contemporáneo: desde la reivindicación de La condición obrera de Simone Weil y Enseñar comunidad de Bell Hooks, hasta los análisis de Slavoj Žižek, Nick Couldry y Fredric Jameson (La literatura del tercer mundo en la era del capitalismo mundial). "Una constelación de autoras y autores que discuten y proponen recorridos de lectura sobre los temas que nos obsesionan: tecnología, sociedad, naturaleza y capitalismo", explican desde el sello.

Otras independientes marcan territorio con propuestas igualmente definidas:

Sigilo equilibra reediciones emblemáticas (como Donde yo no estaba de Marcelo Cohen, en su 20º aniversario) con novedades de no-ficción y ensayo de autoras como Ieda Magri.

Páginas de Espuma reafirma su reinado en el cuento literario con un trío de lujo: las ediciones de los Cuentos completos de Ray Bradbury, Franz Kafka (prólogo de Andrés Neuman) y Edgar Allan Poe (prólogo de Mariana Enríquez). Un proyecto monumental para coleccionistas.

Acantilado apuesta por el género biográfico de largo aliento con Pessoa. Una biografía de Richard Zenith, prometiendo ser la obra de referencia sobre el poeta portugués y sus heterónimos.

Fiordo mantiene su ritmo mensual de lanzamientos, con joyas como la recuperación de El país del humo, el único libro de cuentos de Sara Gallardo.

Bosque Energético expande su exitosa serie de diarios personales con seis nuevos volúmenes, incluyendo los de Larisa Cumin y Santiago Loza, profundizando en un formato de escritura íntima y reflexiva.

Nuevos territorios narrativos y géneros emergentes

El 2026 también verá la exploración de géneros y formatos en expansión. Del Fondo apostará fuerte por el "romantasy" (romance + fantasía) con una novela de Anna K. Franco, capitalizando una tendencia global con raíces locales. La Crujía incursionará en el thriller psicológico con El que no sabe morir soy yo de David Muchnik.

El ensayo literario y cultural tendrá espacios destacados en Diotima (con un volumen de Denise Levertov y un estudio sobre Shirley Jackson) y en Vinilo, que publicará Dietéticas para la vida, un diálogo entre Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako sobre ética, alimentación y vínculos.

La no-ficción de divulgación también gana terreno, con propuestas que van desde la psicología (Marcelo R. Ceberio en Del Fondo) y las finanzas personales, hasta la ciencia de la mano de Diego Golombek en Siglo XXI y la problemática de los vientres subrogados en un ensayo de Natalia Peroni para La Pollera.

El libro como objeto: ilustración, reediciones y formatos

La cuidada edición será otro sello del año. Se multiplican los libros ilustrados (las tres obras de Sara Gallardo para el sello infantil Istmo de Fiordo, los de Fabián Casas para el FCE), las reediciones ampliadas y comentadas (como la de Marcelo Cohen en Sigilo) y los objetos-libro que articulan texto e imagen, como el bellísimo Un árbol de compañía que Clara Obligado escribirá junto al biólogo Raúl de Tapia para Páginas de Espuma.

Conclusión: un año para la diversidad lectora

El mapa editorial del 2026, en definitiva, se parece menos a una autopista dominada por unos pocos megavendedores y más a un rico ecosistema de senderos interconectados. Hay espacio para el bestseller internacional, para la recuperación del pensamiento crítico, para la narrativa literaria de autor, para la poesía reunida (como la de Juana Bignozzi en Adriana Hidalgo), para el ensayo especializado y para la exploración de nuevas formas.

Es un año que premia al lector curioso, al que está dispuesto a navegar entre catálogos, a descubrir sellos con identidad propia y a participar de las conversaciones literarias y de pensamiento que estos libros propondrán. Mientras las librerías, esos espacios insustituibles de mediación y descubrimiento, se preparan para recibir estos tesoros, queda claro que la respuesta a "¿qué vamos a leer en 2026?" es, felizmente, compleja, diversa y enormemente prometedora. La palabra, una vez más, está en buen estado de salud.