El Grupo de Empresas Exploradoras de la República Argentina (GEMERA) expresó su respaldo al proyecto de ley que propone introducir precisiones a la Ley Nº 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, al considerar que la iniciativa representa un avance significativo en términos de certeza jurídica, claridad normativa y fortalecimiento del federalismo ambiental.

Desde la entidad destacaron que la propuesta legislativa mantiene plenamente vigente el objetivo central de la Ley de Glaciares, que es la protección de los glaciares y de aquellas geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones ambientales esenciales. Entre ellas, subrayaron el rol clave que tienen como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedoras de agua para la recarga de cuencas hidrográficas, un aspecto fundamental para la gestión sostenible del agua.

En ese marco, Gemera sostuvo que la protección debe focalizarse en los glaciares y ambientes periglaciales que efectivamente cumplen dichas funciones estratégicas, a partir de criterios técnicos y científicos sólidos. La entidad remarcó la necesidad de avanzar en evaluaciones específicas y análisis caso por caso, evitando interpretaciones genéricas que puedan generar incertidumbre o distorsiones en la aplicación de la norma.

Según el posicionamiento del sector explorador, contar con una regulación clara y precisa, que permita identificar con rigor técnico cuándo una geoforma cumple funciones de reserva estratégica de agua y recarga de cuencas, no solo refuerza la protección ambiental, sino que también mejora la calidad de los procesos de evaluación de impacto ambiental. Además, señalaron que este enfoque contribuye a fortalecer el control estatal y a promover una gestión hídrica más eficaz, transparente y sustentable.

El proyecto de ley también incorpora aportes realizados por las provincias mineras en espacios de articulación institucional como la Mesa del Cobre, presidida por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y la Mesa del Litio, encabezada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Para GEMERA, este aspecto resulta clave, ya que promueve una interpretación armónica de la Ley de Glaciares que respeta el federalismo ambiental y las competencias provinciales.

En este sentido, la entidad subrayó la importancia de reconocer el rol de las provincias, en línea con el principio constitucional del dominio originario de los recursos naturales. Consideraron que este reconocimiento es fundamental para compatibilizar la protección del ambiente con el desarrollo productivo, la inversión responsable y el fortalecimiento de las economías regionales.

Finalmente, Gemera reafirmó su compromiso con una actividad exploratoria responsable y con una minería moderna, transparente y ambientalmente responsable. Desde la organización, presidida por Michael Meding, señalaron que el diálogo federal, técnico e institucional es el camino adecuado para construir consensos duraderos que integren ambiente, agua, producción y desarrollo, en beneficio del país y de las comunidades donde se desarrollan estas actividades.