Policiales > En Rivadavia
Asalto, persecución y paliza: amenazó a una menor y terminó en el hospital
POR REDACCIÓN
Un violento robo se registró en el interior de Villa Lourdes, en Rivadavia. Un hombre de 37 años fue detenido luego de asaltar a una menor y ser alcanzado y golpeado por vecinos de la zona.
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 21:45 en la intersección de las calles Dorrego y Virgen de Lourdes. El detenido fue identificado como Oscar Antonio Ahumada.
Los efectivos destacaron que el ladrón atacó a una menor que se encontraba sentada en la puerta de su casa para robarle el celular. El sujeto la amenazó con una punta y le exigió que le entregara su Motorola G72.
Ante la resistencia de la víctima, Ahumada forcejeó con la joven y la arrojó al piso, logrando finalmente sustraerle el celular y darse a la fuga. Sin embargo, la situación fue advertida por la tía de la menor y por varios vecinos, quienes salieron en persecución del delincuente.
A los pocos metros, el hombre fue alcanzado y reducido por un grupo de personas, que le propinaron una violenta golpiza. Como consecuencia del ataque, Ahumada sufrió la fractura de uno de sus brazos y otras lesiones en distintas partes del cuerpo.
Debido a la gravedad de las heridas, el acusado debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado bajo custodia policial. En tanto, la menor fue asistida tras el violento momento vivido.
El hecho quedó a disposición de la Justicia, que investiga las circunstancias del robo y las lesiones sufridas por el detenido, en un caso que generó conmoción entre los vecinos del barrio.
