San Juan volvió a destacarse en el escenario internacional al consolidarse como la principal región productora de aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la Argentina, según el EVOO World Ranking 2025, una de las clasificaciones más prestigiosas del sector a nivel global. El informe no solo reconoce el volumen productivo y exportador de la provincia, sino que pone en primer plano la excelencia y calidad de sus aceites.

De acuerdo al ranking, los tres establecimientos argentinos más importantes premiados durante el año son sanjuaninos: SolFrut, El Mistol y Olium, con un dato sobresaliente: el mejor aceite de oliva del país es de San Juan. El galardón recayó en El Mistol Premium, elaborado por Agropecuaria El Mistol S.A., que obtuvo 9 premios en 8 concursos internacionales y alcanzó una puntuación de 456 puntos.

Publicidad

El presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, Daniel Fernández, destacó la relevancia del reconocimiento al afirmar que “no es un dato menor que los tres establecimientos más importantes que han ganado concursos por la Argentina sean sanjuaninos”. En la misma línea, subrayó que este logro refleja años de trabajo enfocados en la calidad, la innovación y la profesionalización del sector.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, valoró el impacto del informe internacional y remarcó que “es muy importante que a nivel global se reconozca la agroindustria local y que quede plasmada la calidad de nuestros aceites de oliva virgen extra”.

Publicidad

Según lo publicado por evooworldranking.org, Argentina obtuvo durante 2025 un total de 134 premios en 12 concursos internacionales, alcanzando 7.001 puntos. Dentro de ese desempeño nacional, San Juan se posicionó como la región número uno al filtrar los resultados por provincia, tanto en la categoría de mejor aceite como en la de mejor establecimiento.

En este contexto, SolFrut S.A. fue distinguida como la Mejor Sociedad de AOVE del EVOOWR 2025 de Argentina, con 19 premios en 7 concursos y una puntuación de 916,50 puntos. En total, las firmas sanjuaninas lograron 14 distinciones EVOO of the Year, un reconocimiento reservado únicamente para aceites que superan los 160 puntos en el ranking.

Publicidad

El dominio sanjuanino en el podio de establecimientos representa un logro para toda la Argentina dentro del competitivo mercado olivícola internacional. Este liderazgo evidencia la madurez del sector, el compromiso con los estándares de calidad y la capacidad de competir de igual a igual con las principales regiones productoras del mundo.

Con condiciones agroclimáticas privilegiadas, inversión sostenida y una clara apuesta a la excelencia, San Juan reafirma su rol como uno de los polos olivícolas más dinámicos y premiados del país, consolidando al aceite de oliva virgen extra como un pilar estratégico de su economía y de su identidad productiva.



