Un violento suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calles Alfonso trece y once, en El Médano. Tres sujetos ingresaron a un domicilio y sustrajeron dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

De acuerdo con la información preliminar, los autores del hecho se movilizaban portando armas. Además, se confirmó que los delincuentes aparentemente iban vestidos de policías.

En la vivienda se encontraba un matrimonio. A pesar de la violencia del suceso, no hubo personas heridas.

En el lugar de los hechos trabaja personal de la comisaría correspondiente junto con brigadas especializadas. Estas brigadas llevan adelante las tareas investigativas necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Por el momento, la investigación continúa en curso.