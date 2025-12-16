Publicidad
Policiales > Alfonso 13 y Calle 11

Vestidos de policía: tres sujetos armados asaltaron un matrimonio

Tres sujetos armados y vestidos como policías ingresaron a una vivienda en El Médano. Robaron dinero y celulares.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Brigadas especializadas investigan el hecho ocurrido en calles Alfonso trece y once.

Un violento suceso ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de calles Alfonso trece y once, en El Médano. Tres sujetos ingresaron a un domicilio y sustrajeron dinero en efectivo y varios teléfonos celulares.

De acuerdo con la información preliminar, los autores del hecho se movilizaban portando armas. Además, se confirmó que los delincuentes aparentemente iban vestidos de policías.

En la vivienda se encontraba un matrimonio. A pesar de la violencia del suceso, no hubo personas heridas.

En el lugar de los hechos trabaja personal de la comisaría correspondiente junto con brigadas especializadas. Estas brigadas llevan adelante las tareas investigativas necesarias para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. Por el momento, la investigación continúa en curso.

