Kevin Bacon despidió a Rob Reiner tras ser asesinado: “No sé cómo hacer esto”

El mundo del cine se encuentra conmocionado tras la trágica muerte del director, actor y productor Rob Reiner y de su esposa, Michele Singer Reiner. Reiner es recordado no solo por su apoyo a causas sociales, sino por su impresionante legado cinematográfico, siendo responsable de clásicos aclamados como ‘Cuando Harry encontró a Sally’, ‘Misery’, ‘La princesa prometida’ o ‘Algunos hombres buenos’.

La noticia ha impulsado a varias personalidades de Hollywood a expresar públicamente su pésame, incluyendo a colaboradores como Demi Moore, Jamie Lee Curtis y Kiefer Sutherland.

Kevin Bacon, quien trabajó con el cineasta en ‘Algunos hombres buenos’, tomó las redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que rememoró su colaboración. El actor, visiblemente afectado, comenzó su video expresando: “No sé cómo hacer esto”.

Bacon describió la realización de aquella película como una de las mejores experiencias que ha tenido en un set, calificándola de “divertidísima”. Según Bacon, Reiner era capaz de crear un ambiente donde el equipo sentía que estaba trabajando arduamente en un entorno "seguro, agradable y divertido".

El actor reveló un detalle singular sobre la cercanía del director: “Almorzábamos juntos todos los días”. Bacon enfatizó que nunca antes ni después de ‘Algunos hombres buenos’ había compartido el almuerzo con un director. Concluyó enviando amor a todos los conocidos de Reiner, sabiendo que “todos están sufriendo hoy” por la pérdida de quien llamó una “época mágica”.

El rodaje que Bacon recuerda corresponde al drama judicial ‘Algunos hombres buenos’, estrenada en 1992. La cinta, escrita por Aaron Sorkin, fue un éxito rotundo de crítica y recibió cuatro nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo la categoría de Mejor Película. La cinta fue protagonizada por figuras como Jack Nicholson, Tom Cruise y Demi Moore.