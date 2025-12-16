El fútbol argentino volvió a brillar en el escenario mundial. Santiago Montiel fue distinguido este martes con el Premio Puskás en la gala de los The Best organizada por la FIFA, gracias a su espectacular gol de chilena convertido con la camiseta de Independiente ante Independiente Rivadavia, elegido como el mejor tanto del año 2025.

“El momento mágico de Montiel gana el Premio Puskás”, anunció la FIFA en su sitio oficial horas antes del inicio formal de la ceremonia realizada en el Fairmont Katara Hall de Doha. La definición del delantero argentino, de notable plasticidad y precisión, se impuso entre los goles más destacados de la temporada a nivel global.

Montiel, de 25 años, compartía terna con figuras de renombre internacional y con su compatriota Pedro De La Vega, actualmente en Seattle Sounders. También competían anotaciones de futbolistas como Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns) y Alejandro Deiola (Cagliari), entre otros, lo que realza aún más la magnitud del reconocimiento obtenido por el jugador del Rojo.

El galardón no solo destaca la calidad técnica del gol, sino que también reafirma la vigencia del talento argentino en el fútbol mundial. El nombre de Santiago Montiel ya quedó grabado en la historia grande del deporte, con una obra que será recordada por años como una de las mejores definiciones jamás vistas.