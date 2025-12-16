De Uber a OnlyFans: el avance del empleo digital en un mercado laboral cada vez más informal

En 2025, el crecimiento del trabajo a través de plataformas digitales se consolidó como una de las principales transformaciones del mercado laboral argentino. Aplicaciones de transporte y delivery como Uber, Didi, PedidosYa y Rappi, junto con espacios de monetización digital como OnlyFans, avanzaron como alternativas de ingreso en un contexto marcado por alta informalidad, dificultades para generar empleo registrado y el debate abierto por una nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Los últimos datos oficiales del INDEC reflejan ese escenario estructural. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de desocupación se ubicó en el 7,6%, mientras que la informalidad laboral alcanzó al 43,2% de las personas ocupadas. Esto implica que más de cuatro de cada diez trabajadores se desempeñan sin aportes jubilatorios ni cobertura social, un marco que explica la expansión de formas de trabajo no tradicionales.

Publicidad

El avance del delivery y el transporte por aplicaciones

Dentro de la economía de plataformas, el delivery es uno de los sectores con mayor crecimiento. Estimaciones sectoriales y relevamientos periodísticos coinciden en que alrededor de 160.000 personas trabajan en Argentina como repartidores para aplicaciones como PedidosYa y Rappi. Se trata de una actividad que movilizó más de 1.800 millones de dólares durante 2024 y que mantuvo su expansión en 2025, impulsada por el consumo urbano y la necesidad de ingresos rápidos.

En el caso del transporte de pasajeros, Uber y Didi ampliaron su presencia en las principales ciudades del país. Datos difundidos por la propia Uber indican que unos 17.000 taxistas utilizan la plataforma en Argentina, lo que muestra cómo las aplicaciones se integraron incluso a servicios tradicionales. Sin embargo, la mayoría de los conductores opera como trabajador independiente, con ingresos variables y sin derechos laborales equiparables a los de un empleo formal.

Publicidad

Jóvenes, precariedad y empleo informal

El crecimiento del trabajo en plataformas impacta con mayor fuerza en la población joven. Según estadísticas oficiales, las tasas de desocupación y precariedad laboral son significativamente más altas entre los menores de 29 años. En algunos segmentos, como el de mujeres jóvenes, la desocupación llegó a ubicarse cerca del 16% en 2025. Esta dificultad para acceder a empleos registrados explica por qué muchos jóvenes recurren a las aplicaciones como principal o complementaria fuente de ingresos.

No obstante, el fenómeno no se limita a los más jóvenes. Cada vez más adultos se vuelcan a este tipo de trabajos tras perder empleos formales o frente al deterioro del salario real. La economía de plataformas funciona así como una red de contención en un mercado laboral con escasa capacidad de absorción.

Publicidad

Creadores de contenido y trabajo digital

En paralelo, plataformas de creación de contenido para adultos como OnlyFans o Matecito ganaron visibilidad como forma de trabajo digital. Aunque no existen cifras oficiales que permitan dimensionar cuántos argentinos generan ingresos a través de estas plataformas, estudios de mercado indican que la mayoría de los creadores percibe ingresos modestos, generalmente por debajo de los 200 dólares mensuales. Solo una minoría logra ingresos elevados, lo que refuerza el carácter inestable y desigual de este tipo de actividad.

Al igual que en el delivery y el transporte, se trata de trabajos por fuera del sistema laboral tradicional, sin regulación específica y con altos niveles de informalidad.

El trasfondo del debate por la reforma laboral

Este crecimiento del trabajo en plataformas es parte central del contexto en el que se discute la nueva reforma laboral. Con una informalidad que supera el 40% y cientos de miles de personas generando ingresos por fuera del empleo registrado, el desafío es cómo incorporar estas nuevas formas de trabajo al sistema sin frenar la actividad económica.

El debate se centra en la posibilidad de otorgar derechos básicos y cobertura social a trabajadores de apps, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad que caracteriza a estas actividades. En 2025, la economía de plataformas dejó de ser un fenómeno marginal y se transformó en uno de los síntomas más claros de las tensiones del mercado laboral argentino.