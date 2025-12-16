El Ministerio de Educación recuerda a padres, madres y tutores que, para la inscripción de estudiantes en escuelas de gestión estatal y privada, es obligatorio presentar la Libreta Sanitaria con el Control Integral de Salud (CIS) anual, así como el acta de nacimiento emitida a través de Ciudadano Digital.

Con respecto al acta de nacimiento, el Ministerio informó que la copia puede obtenerse mediante la cuenta personal en Ciudadano Digital, a través del servicio de Solicitud de Actas del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. El documento, ya sea impreso o en formato digital, es completamente válido para la inscripción y no requiere firmas o sellos adicionales. Aquellas familias que no tengan una cuenta pueden crearla desde el portal mi.sanjuan.gob.ar o descargando la aplicación Gobierno de San Juan desde dispositivos móviles.

En cuanto al Control Integral de Salud, el Ministerio detalló que se trata de una evaluación clínica realizada por un pediatra o médico de familia, que incluye examen físico y registro en la Historia Clínica Digital y en la Libreta Sanitaria del niño o adolescente. Esta libreta, entregada al momento del nacimiento, reemplaza la cartilla sanitaria y tiene validez anual a partir de los cinco años de edad.

En caso de no contar con la Libreta Sanitaria, los padres o tutores pueden solicitar el Control de Salud impreso desde la Historia Clínica Digital en el Centro de Salud más cercano, o bien obtener una Constancia de Salud emitida por el profesional médico o el centro asistencial, que cumple la misma función documental.

Para la inscripción escolar, los tutores deberán presentar: la Libreta Sanitaria con la firma del profesional que acredita el CIS anual, o el Control de Salud impreso desde la Historia Clínica Digital y/o la Constancia de Salud emitida por un profesional médico o Centro de Salud.

El Ministerio enfatizó que ninguna autoridad educativa puede exigir la cartilla sanitaria ni solicitar estudios complementarios que no hayan sido indicados por el médico tratante. Asimismo, la documentación presentada no debe ser retenida por la escuela y solo se puede solicitar una fotocopia sin firmas adicionales.

En los casos en que el CIS anual no sea acreditado, la autoridad educativa notificará a los padres o tutores para que presenten la documentación de forma urgente. De persistir la falta de acreditación, se informará al Ministerio de Salud.

Con estas pautas, el Ministerio busca unificar criterios en todas las instituciones educativas, garantizar el cumplimiento de la normativa y facilitar el trámite de inscripción para las familias.