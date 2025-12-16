La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) anunció un paro nacional de 24 horas para el jueves 18 de diciembre de 2025, con el objetivo de que sus afiliados puedan participar en la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei.

Esta medida generó una fuerte reacción por parte de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Argentina de Biocombustible (CARBIO), que expresaron su sorpresa y rechazaron el paro, al considerar que no existen motivos laborales que justifiquen la interrupción de actividades.

En un comunicado difundido en redes sociales, las entidades empresarias afirmaron que la negociación paritaria vigente asegura la paz social hasta mediados de 2026, y que no hay reclamos gremiales pendientes. Por ello, cuestionaron la decisión de la FTCIODyARA y señalaron que "todo indica que está motivado por razones políticas ajenas a la industria".

Las cámaras advirtieron que tomarán "todas las medidas que establece la ley" frente al paro convocado, que afectará a un sector fundamental para la economía nacional, dado que la producción y comercialización de aceites, harinas y biodiesel derivados de la soja representan una parte significativa de las exportaciones argentinas.

El gremio explicó que la huelga será de 24 horas, desde las 00:00 hasta las 24:00 del jueves 18 de diciembre, para facilitar la participación de los trabajadores en las movilizaciones que tendrán su epicentro en Plaza de Mayo y se replicarán en diferentes localidades del país.

Esta movilización busca frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno, que ha generado rechazo en distintos sectores sindicales.