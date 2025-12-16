El Gobierno no detiene su estrategia parlamentaria: distribuyó la integración de comisiones a su favor, consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Presupuesto 2026 y ya tiene convocada una sesión en Diputados para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de alcanzar la media sanción en período de sesiones extraordinarias. También avanzó su iniciativa de "Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", que impone sanciones penales a quienes ejecuten incrementos presupuestarios sin recursos acreditados.

El borrador final del proyecto libertario se conoció en el mismo plenario y su contenido replica en gran medida el contenido de la propuesta dictaminada en noviembre pasado. La iniciativa, que obtuvo 28 firmas (entre ellas 6 en disidencia, del PRO, UCR, MID e Innovación Federal), proyecta un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 5% y una inflación anual del 10,1%, buscando un superávit fiscal del 1,5% del PBI. Finalmente, la iniciativa deroga las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad sancionadas (motivo por el que respaldaron con disidencia el bonaerense Falcone y el misionero Herrera), se prorroga beneficios impositivos a la energía renovable e incorpora eximición de impuestos sobre los combustibles líquidos y el gasoil.

Se conocieron otras dos iniciativas. Una de ellas es de Unión por la Patria (18 apoyos) que precisamente hizo hincapié en las leyes insistidas por el Congreso (financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y fondos para salud pediátrica). La presentación de sus puntos principales fue realizada por Germán Martínez, quien insistió en la nueva narrativa justicialista ("no hay un único camino") enumerando propuestas el peronismo legislativo debatió durante el último año: presupuesto para el ENARD, el sostenimiento de la ley que promueve aumentos paulatinos de los fondos educativos y la preservación de la extensión del régimen de Zona Fría.

La otra redacción es de Provincias Unidas, con tres respaldos. Su documento, cuya premisa es que "alcanzar el equilibrio no puede implicar el desfinanciamiento de políticas esenciales", también promueve el cumplimiento de las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad y en salud pediátrica. Además, agrega líneas de financiamiento para el Fondo Nacional de Bosques Nativos, FAdeA, el Poder Judicial y el Fondo Nacional de Empleo, mientras que incorpora instrumentos para la "protección del patrimonio estratégico" y para el registro de capitalización de la deuda pública.

La Libertad Avanza logró que avance su proyecto con los acuerdos previos con los gobernadores, pero además se garantizó el dictamen de mayoría a partir de una distribución selectiva de lugares en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así fue que entre el empate de dos interbloques (el de Provincias Unidas-Encuentro Federal y el del PRO-UCR), se distribuyeron cuatro lugares para radicales y macristas, más alineados con el oficialismo, en detrimento de los tres representantes de los provincialistas opositores. Misma lógica ocurrió con el Frente de Izquierda (con un bloque de 4 diputados), al que no le cedieron representación, aunque sí lo hicieron a Elijo Catamarca (3) y Producción y Trabajo (2).

Fuente: Ámbito