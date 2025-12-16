Momi Giardina reveló que un famoso le fue infiel: "Con una llamada Tatiana"

Momi Giardina, actual reina del streaming y ganadora de un Martín Fierro, es considerada un caso de estudio por su capacidad de transformación tras su paso por el entorno de Marcelo Tinelli. La bailarina, que antes "prácticamente no abría la boca" en esos programas y solo acompañaba al conductor con su cuerpo y sus risotadas, ahora "dice lo que piensa, lo que siente, lo que le pasa" y es una referente ineludible del mundo digital. Sin embargo, su camino al éxito estuvo marcado por relaciones difíciles, una de ellas con el comediante Martín Bossi.

Bossi, en una visita al programa de Moria Casán, recordó que el noviazgo terminó de la peor manera: cuando Momi descubrió que él le había sido infiel. El comediante rememoró la época: “Yo tenía 30 años y estaba en pareja con una chica”. La propia diva interrumpió y acorraló a Bossi al señalar: “Que se llama Momi”. Bossi admitió que, previo a la infidelidad, el vínculo ya estaba deteriorado: “Sí, y bueno venía el inicio de una temporada donde íbamos a trabajar juntos y llegamos a ese momento medio separados. Medio”.

A pesar de esa separación parcial, el artista reconoció su error: “Cuestión que estábamos medio separados y pequé. La carne es débil y me equivoqué. Y lo pagué, pero la sunga no se mancha”. La mujer con la que cometió la infidelidad tenía un nombre específico. Bossi confesó: “Me vi con una chica dos días antes de estrenar, me vi con una chica que no voy a decir el apellido pero se llamaba Tatiana. Justo Tatiana. Ahora caigo en lo de Martín Cirio”.

Bossi intentó desentenderse de la situación, alegando que la otra mujer le había asegurado que se trataba de un encuentro pasajero. “Tatiana me jugó una mala pasada. Yo le dije 'Tatiana yo me estoy reconciliando con mi novia'. Ella hablaba como Natalia Fassi y me dijo 'olvidate, esto es un touch and go. Quedate tranquilo'”.

El desenlace ocurrió de manera catastrófica durante el estreno de la obra teatral. El comediante narró el momento exacto en que fue descubierto: “Ese día del estreno estaba toda mi familia en primera fila. Yo vestido de Polino. Me estaba maquillado de Polino. Y resulta que Tatiana fue, golpeó la puerta y le dijo a Momi 'Estuve tres días con tu novio. Para confirmartelo hay un split frío-calor que está roto y quedó clavado en 23 y una foto de Evita Perón'. ¡Estaba hasta las manos!”. La reacción de la actual celebridad del streaming fue inmediata y explosiva. Bossi finalizó su relato confirmando: “Obviamente Momi me llamó con algunos improperios. Yo salí corriendo a buscar a Momi pero no hubo caso. Para colmo le pedí a Moria para que me ayudara y ella va y le dijo 'es conchainómano esta tipo'. Ese fue el final de todo”.