El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este sábado el respaldo del Gobierno nacional a las acciones llevadas adelante por Estados Unidos en Venezuela que derivaron en la captura de Nicolás Maduro. A través de un extenso comunicado publicado en su cuenta de X, el funcionario destacó la “decisión y determinación” demostradas por el presidente estadounidense y su administración.

“El Gobierno de la República Argentina valora la decisión y la determinación demostradas por el Presidente de los Estados Unidos de América y por su Gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro”, señaló Quirno. En el mismo mensaje, recordó que el líder chavista es señalado como jefe del denominado Cartel de los Soles, organización que fue declarada terrorista por el Gobierno argentino el pasado 26 de agosto.

Publicidad

El canciller afirmó que la Argentina confía en que estos acontecimientos representen “un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región” y, al mismo tiempo, abran una nueva etapa para que el pueblo venezolano pueda recuperar la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, conforme a los principios del derecho internacional.

En ese sentido, el Gobierno argentino manifestó su expectativa de que la nueva situación permita que las autoridades legítimamente elegidas en las elecciones de 2024 puedan ejercer su mandato constitucional. El comunicado menciona de manera expresa al presidente electo Edmundo González Urrutia y destaca el liderazgo de María Corina Machado en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela.

Publicidad

Asimismo, Quirno reafirmó el compromiso de la Argentina con la comunidad internacional para trabajar por el pleno retorno de la institucionalidad democrática en el país caribeño, asegurando que se hará “por todos los medios a su alcance” y velando por la libertad, la dignidad humana y el bienestar del pueblo venezolano.

Finalmente, el canciller recordó que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por la integridad física y la seguridad del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien permanece en situación de detención arbitraria y desaparición forzada. En ese marco, reiteró el reclamo del Gobierno argentino por su inmediata liberación.